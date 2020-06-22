马斯克：六月节以后为特斯拉和 SpaceX 固定假期

据外媒报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）表示从现在开始，六月节（Juneteenth）将成为特斯拉和SpaceX的固定假期，不过员工们需要用自己的带薪休假日来庆祝这一节日。

埃隆·马斯克在Twitter上发布了这一消息，而数小时后，特斯拉公司在美国唯一的汽车装配厂将举行和平抗议活动。

从现在开始，六月节将成为特斯拉和SpaceX的固定美国假期。

——埃隆·马斯克（@elonmusk）2020年6月19日

和许多其他的节日一样，它（六月节）确实需要带薪休假。

——埃隆·马斯克（@elonmusk）2020年6月19日

六月节是美国奴隶制终结的标志，特斯拉和SpaceX的休假决定也是美国企业为纪念这一历史事件的最新例证。包括J.C. Penney Co.和Spotify Technology SA在内的其他大企业也给员工放了一天的带薪假。

上周五早些时候，特斯拉在美国的员工收到了来自该公司北美人力资源主管的电子邮件，称他们可以享受6月19日的无薪假期。两名现任员工表示，他们认为直到今天（上周五）才收到特斯拉的这一通知很令人不爽，因为很多员工已经到岗工作了。

▲ Juneteenth 旗