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微软 Panos Panay 一家“炫耀”Surface Duo 安卓手机

2020/6/22 18:41:32来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月22日消息 微软的高管们已经在一段时间内测试研究Surface Duo，今天微软全球副总裁、Windows硬件负责人Panos Panay发布了一张Instagram图片，据说是父亲节的照片，其中Surface Duo吸引了大家的眼球。有传言称Surface Duo将在接下来的几周内发布。

IT之家之前报道，此前曾有其他高管炫耀了他们的Surface Duo。

今年4月，Brad Anderson使用Surface Duo在他的推特上发布了类似的照片。展示家庭办公室周围的情况，谈论在家办公，如何继续做我们最好的工作以及讨论我们一直在努力的一些最新事物。

同样也是4月，Panay发布了使用Surface Duo拍摄的第一张公共照片。

Surface Duo规格已经泄露，其中包括骁龙855处理器，6GB内存和64GB/256GB存储空间。微软还在设备内部添加了1100万像素摄像头。该设备还将配备两个分辨率为1800 x 1350的5.6英寸AMOLED屏幕，支持指纹识别。据报道，微软还内置了3460 mAh电池供电。该设备搭载Microsoft Launcher启动器作为用户界面的Android 10系统，据报道，微软会在发布后立即进行Android 11更新

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关键词：Surface Duo微软

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