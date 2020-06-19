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微软正为 Surface Duo 折叠屏开发安卓 11 系统

2020/6/19 21:29:49来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月19日消息 微软Surface Duo最初于去年10月发布，自发布以来，微软一直保持相对沉默。根据最近的泄密消息，微软Surface Duo最早可以在8月推出，搭载骁龙855处理器和1100万像素相机。

去年，微软表示，Surface Duo将配备两块5.6英寸AMOLED屏幕，每块屏幕的分辨率为1800×1350。

虽然微软在去年宣布Surface Duo时并未在软件和硬件方面进行太多扩展，但最近的泄密事件表明该设备将配备6GB的内存和64GB或256GB的存储选项。

微软已经确认Surface Duo不支持5G，并且使用较旧的芯片组，因为骁龙865处理器要求智能手机制造商包括单独的5G基带芯片。

与三星Galaxy Fold不同，Surface Duo的两个屏幕通过铰链固定在一起，并且预装运行Android 10。

现在，外媒Windows Latest报道，微软已经开始为Surface Duo开发Android 11系统。Surface Duo最初仍将在Android 10上运行，但是它将很快获得Android 11的更新，可能需要几周或一个月的时间。

IT之家获悉，Surface Duo决定使用Android 10，而不是最新的Android 11，与更新的发布时间表和可能的兼容性问题有关。

微软还在优化Edge浏览器和Outlook等第一方应用程序，以支持双屏Surface Duo。微软目前正计划在未来几周内推出Surface Duo，以与三星Galaxy Fold 2展开竞争。

根据新的职位清单，微软也将在其Surface Duo团队中增加更多的Android工程师。例如，微软当前正在寻找“工程总监”来为Surface Duo创造新的体验”。

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关键词：Surface Duo微软安卓11

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