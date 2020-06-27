iOS 14 可为照片添加自定义标题

IT之家 6 月 27 日消息 据 Macrumors 报道，Apple 的 iOS 14 更新为“照片”应用程序添加了一些新功能，其中包括一个可以直接从 iPhone 向图像添加标题的功能，这也是苹果用户长期以来一直想要的。

Mac 版的 “照片”应用程序通常需要通过 “描述”来添加标题，但在 iPhone 上则没有添加类似信息的方法。在‌iOS 14‌中为照片添加标题非常容易。

点击可在‌iPhone‌上全屏查看照片，然后向上滑动以获取标题字段。点击该字段，键入标题，然后按 Enter。

如果用户启用了 iCloud 照片库，则 iOS 14 中的标题会在所有设备上同步，并且 macOS Big Sur 中的 “描述”字段已被重命名为 “标题”。

iOS 14‌在照片上添加标题的功能还可以实现更高级别的标记和组织，用户也可以使用‌照片‌搜索界面来搜索标题。

‌IT之家了解到，照片应用程序还有其他一些有用的改进，例如用于按 “收藏夹”，“已编辑”，“ ‌图片”和 “视频”查看所有图像或相册的过滤器，对相册进行排序以及对 “ 实时照片”进行效果更好的自动播放等。同时用户在 “所有照片”中浏览照片时还可以放大和缩小，就像在 iOS 13 中使用 “所有‌照片‌”一样，因此用户可以更轻松地查找所需的特定图像。