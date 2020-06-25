苹果 iOS 14/iPadOS 14 新增支持微软 Xbox 精英手柄 2 、Xbox 无障碍控制器

IT之家6月25日消息 苹果WWDC 2020开发者大会继续提供有关其最新的移动和台式机操作系统新功能的更多详细信息，包括iOS 14对新游戏手柄支持。

苹果公司在周一的主题演讲中表示，将在tvOS 14中提供对 Xbox 精英手柄 2和Xbox 无障碍控制器的支持，并且在周三的WWDC会议上，该支持已扩展到‌iOS 14‌和iPadOS 14系统。

会议内容包括iOS 14对Dual Shock的触摸板和灯条，Xbox Elite手柄拨片，基于区域的触觉和运动传感器的支持。此外，游戏开发人员将能够利用OS控制器手柄按钮的重新映射以及在游戏界面中使用现成的按钮形状。

IT之家获悉，游戏开发人员感受到另一个激动人心的亮点是iPadOS的键盘和鼠标支持游戏。苹果允许开发人员最终添加键盘、鼠标和触控板控件选项。虽然触摸仍然是大多数iOS游戏的首选，但它为《文明6》之类的游戏打开了大门，以在将来的更新中添加对此功能的支持。

随着未来搭载Apple Silicon芯片的Mac设备能够原生运行‌iPhone‌和‌iPad‌应用，我们可以看到macOS Big Sur台式机外围设备将为移动游戏提供更好支持。

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