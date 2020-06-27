如何从 iOS 14 Beta 降级至 iOS 13？

IT之家 6 月 27 日消息 据 9to5mac 报道，相信有很多小伙伴已经尝鲜过 iOS 14 Beta 了，不过这类测试版系统往往存在多种 Bug，那么用户如何从 iOS 14 Beta 降级回 iOS 13 呢？

IT之家了解到：如果运行 iOS 14 的 iPhone 上安装了 watchOS 7 beta，则降级后将无法使用可穿戴设备。



使用 Mac 从 iOS 14 开发人员 Beta 降级到 iOS 13

如果要立即从 iOS 14 开发人员 beta 降级，则需要还原 iPhone 或 iPad。使用此选项，当用户回到 iOS 13 时，通常将无法从在 iOS 14 上完成的备份中还原。不过用户可以从以前的 iOS 13 备份中还原。

步骤 1：确保正在运行最新版本的 macOS （>关于本机 >软件更新）。

步骤 2：使用 Lightning 或 USB-C 电缆将 iPhone 或 iPad 连接到 Mac 或 PC。

步骤 3：使用下面列出的正确方法为设备 进入恢复模式（成功后可看到计算机徽标和 Lightning 电缆）。

· 对于带有 Face ID 的 iPad Pro：按下并快速释放音量调高按钮。按下并快速释放降低音量按钮。按住顶部按钮，直到设备开始重新启动。继续按住顶部按钮，直到设备进入恢复模式。

· 对于 iPhone 8 或更高版本：按下并快速释放音量调高按钮。按下并快速释放降低音量按钮。然后，按住 “侧面”按钮，直到看到恢复模式屏幕。

· 对于 iPhone 7，iPhone 7 Plus 或 iPod touch（第 7 代）：同时按住 “睡眠 / 唤醒”和 “降低音量”按钮。看到 Apple 徽标时，请勿释放按钮。继续按住两个按钮，直到看到恢复模式屏幕。

· 对于 iPhone 6s 和更早版本，带有主页按钮的 iPad 或 iPod touch（第 6 代或更早版本）：同时按住 “睡眠 / 唤醒”和 “主页”按钮。看到 Apple 徽标时，请勿释放按钮。继续按住两个按钮，直到看到恢复模式屏幕。

步骤 4：在 Mac 或 PC 上显示 “还原 / 更新”选项时，选择 “还原”（这将擦除设备并安装最新的非 Beta 版 iOS）。

步骤 5：软件还原完成后，用户可以使用 Mac 或 iCloud 从 iOS 13 还原备份（或将 iPhone 或 iPad 设置为新设备）。

