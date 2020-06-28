如何将 AirPods 与 Win 10 PC 相连

IT之家 6 月 28 日消息 据 MSPoweruser 报道，苹果早在 2016 年就推出了 AirPods，真无线蓝牙耳机迅速成为市场上销售最火热的配件之一。

去年苹果发布了具有主动降噪功能的 AirPods Pro。尽管 AirPods 适用于 Apple 生态，但这款设备依旧可以与 Windows 配对使用。用户按照下面的指南即可将 Apple AirPods 与 Windows 10 计算机配对。

要连接 Apple AirPods，用户需要将它们置于配对模式以便 Windows 10 可以查找它们：

· 确保 AirPods 被放入耳机充电盒里，打开盒盖

· 按住机箱背面的按钮，直到 AirPods 充电盒的 LED 开始发白光

· 放开按钮，然后在 Windows 10 中搜索 AirPods

要将 Apple AirPods 与 PC 配对，在 PC 上，您需要执行以下步骤：

· 打开开始菜单，然后单击 “设置”

· 导航到设备 >蓝牙和其他设备 >添加蓝牙或其他设备 >蓝牙

之后 Windows 10 将查找可用的蓝牙设备，并向用户显示该范围内可配对的设备列表。从列表中选择 AirPods，Windows 10 将开始配对。Windows 大约需要 20 秒钟来设置设备，随后用户即可使用 AirPods。

IT之家了解到，Windows 10 通常会自动重新连接蓝牙设备，只要它们在范围内并且设备和 Windows 10 的蓝牙都已打开。但是，如果由于某些原因 AirPods 无法自动连接，用户可以返回 “设置”>“设备”>“蓝牙”和其他设备，然后在 “音频”下查找 Apple AirPods。现在单击 Apple AirPods，然后单击 “连接”以重新连接设备。更快的方法是按 Windows 键 + K 进入 “连接”面板，单击一下即可重新连接。

连接 / 重新连接音频设备的过程在 Windows 10 上是相同的，用户可以按照上述步骤操作 Samsung，JBL，Jabra，Bose 及 Surface Headphones 等蓝牙音频设备。