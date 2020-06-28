苹果 iOS 14/iPadOS 14 新增 APFS 加密驱动器，macOS Big Sur 支持 APFS 时间机器备份

IT之家6月28日消息 外媒9to5 Mac报道，在WWDC 2020开发者大会主题演讲期间，苹果没有对iOS 14和iPadOS 14的“文件”应用程序中的新增功能介绍太多，可能是因为变化不大。但是，当我们谈论文件管理时，有一项重要的新功能使iPhone和iPad与Mac相比更近了一步，而且该功能还支持APFS加密驱动器。

随着iPhone和iPad操作系统的下一个重大更新到来，用户将能够通过“文件”应用访问加密的驱动器。开发人员可以在iOS 14和iPadOS 14 Beta版本中使用此功能，外媒已经在iPad上成功进行了测试。

苹果使该过程变得简单而直观，因此在iOS上使用加密驱动器没有什么复杂的。你所需要做的就是通过USB-C或Lightning接口将驱动器插入iPhone或iPad，然后打开“文件”应用程序。

加密的驱动器将显示在重新设计的侧边栏上。选择后，系统将询问你先前设置的驱动器的密码。只需输入密码，点击“解锁”，就可以访问该磁盘上所有文件。

缺点是iOS 14和iPadOS 14只能识别使用APFS格式加密的驱动器。如果你是Mac用户，则可以使用macOS预装的“磁盘工具”应用程序正确加密磁盘。

IT之家了解到，在相关说明中，macOS Big Sur现在可以将Time Machine（时间机器）备份到APFS磁盘。如苹果在支持文档中所述，在macOS Catalina和操作系统的早期版本中，Time Machine仅与HFS +磁盘兼容。

外媒设法使用macOS Big Sur的第一个beta版本测试了APFS备份，它可以按预期工作。

苹果iOS 14、iPadOS 14和macOS Big Sur正式版有望在今年秋天向公众开放。