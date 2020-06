IT之家 6 月 28 日消息 在 WWDC 上,苹果宣布了一个关于其 Find My 网络的重大消息。苹果 Find My 网络是一个由数亿台苹果设备组成的众包网络,可以帮助用户找到丢失的 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch。

苹果宣布,从明年开始,支持 Find My 网络的第三方配件可以使用 Find My 应用进行定位。也就是说,任何配件制造商都可以连接到 Find My 网络。

Find My 网络中的设备会使用蓝牙 LE 检测附近丢失的设备或物品,并将其大致位置报告给主人。

IT之家了解到,苹果计划在今年晚些时候发布最终的 Find My Network Accessory (Find My网络配件)规范。