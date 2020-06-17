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冈本声明：拼多多所售自家安全套均无合法授权，无法保证安全性

2020/6/17 12:55:54来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月17日消息 冈本中国官方微博今天发布声明，称在拼多多平台上销售冈本的任一店铺均无合法授权，无法保证所售商品的真实性、可靠性和安全性。

IT之家了解到，半个月来多家厂商已经对拼多多发布过类似的声明。6月12日，Nintendo Switch发布声明称，目前，拼多多平台及其平台上的店铺均未获得授权销售腾讯代理的游戏机、官方配件和游戏。6月4日，AMD中国发表声明称，目前AMD没有对拼多多电商平台及其上任何店铺授权，请大家在购买时仔细分辨。

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关键词：拼多多

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