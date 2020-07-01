NASA 宣布推迟发射「毅力号」火星探测器

据外媒报道，由于运载火箭突然出现问题，美国宇航局（NASA）决定将其 “毅力号”（Perseverance）火星探测器的发射推迟一周。现在，发射可能于 7 月 30 日之后在佛罗里达州卡纳维拉尔角进行。

这使得 “毅力号”的发射接近其发射窗口的尾声，该窗口从 7 月 17 日到 8 月 11 日。因为火星和地球都围绕太阳旋转，周期不同，之间的位置和距离不断变化，每两年只有很短的时间向火星发射航天器，届时其轨道离地球最近。由于支持发射的地面设备出现问题，NASA 已经将发射推迟了数次，先后推迟到 7 月 20 日和 7 月 22 日。如果 NASA 错过了今年夏天的发射机会，将不得不等到 2022 年才能再次尝试。

不过，NASA 周二宣布，“毅力号”的发射窗口将延长几天，直到 8 月 15 日。任务团队正在分析是否可以将发射窗口再次延长。尽管如此，让这枚探测器离开地面的时间已经所余不多。

NASA 将此次延期归咎于 “毅力号”运载火箭 Atlas V 中突然出现的一个问题，这枚火箭是由联合发射联盟公司（ULA）制造和操控。该公司在 6 月 22 日进行了火箭测试，为火箭加满了推进剂，并运行了所有程序，为实际发射进行彩排。在那次测试中，一系列监测液氧推进剂水平的传感器传回了错误数据，任务团队需要额外的时间来找出哪里出了问题，并需要尽快解决问题。

由于新冠疫情爆发，对于 NASA 喷气推进实验室的任务团队来说，为发射 “毅力号”做准备充满了挑战。3 月 12 日，喷气推进实验室强制要求所有人都必须在家工作，团队必须继续在车辆上工作，同时要保持社交距离，实施新的消毒措施，并远程与其他员工交流。一直以来，月球车在今年夏天迅速接近发射窗口的时刻都笼罩着每个人。

为今年夏天的发射做准备对于美国宇航局喷气推进实验室的任务团队来说已经是一个艰巨的过程。3 月 12 日，喷气推进实验室要求设施中的几乎所有人都必须在家工作，但任务团队不得不继续坚持现场工作，同时保持安全社交距离，制定新的消毒措施，并与其他员工进行远程沟通。

当 “毅力号”发射后，它将在火星上寻找可能在数十亿年前就存在的生命迹象。这款探测器上还配备了各种工具，可以钻进火星土壤，挖掘出将留在火星表面的样本。NASA 希望在未来的第二次任务中取回这些样本，然后把它们带回地球，以供科学家们研究。这些样本将帮助科学家更好地了解火星的过去，以及其是否存在过生命。