业内人士：iPhone 12 Pro 不会采用 120Hz ProMotion 屏幕

IT之家 7 月 2 日消息 据 Macrumors 报道，根据显示分析师罗斯 · 杨（Ross Young）的说法，苹果的 iPhone 12 机型将不会采用 120Hz ProMotion 显示屏。Young 之前曾表示，苹果在 2021 年才会用上低功耗 LTPO 技术加持的 ProMotion 屏幕。

在今天早上分享的一条推文中，Young 表示，他的任何消息源都无法证实有关‌iPhone 12‌ Pro 机型将配备 120Hz 显示屏的传言，而他的消息来源则表示苹果将在 2021 年发布的 iPhone 中采用 120Hz 屏幕。

IT之家了解到，近日一些泄密者暗示苹果正在开发 120Hz 屏幕。此前台媒 DigiTimes 表示，苹果计划发布采用 120Hz 显示屏的‌iPhone ，同时爆料人士 Max Weinbach 和 Jon Prosser 均曾表示过相关信息。

Young 拥有显示方面的专业知识，他坚持认为苹果将在 2021 年将 ProMotion 技术加入到 iPhone 中，同时还会采用低功耗 LTPO 显示技术，这将为 iPhone 提供可变的刷新率从而节省电池寿命。在不使用此项技术的情况下向‌iPhone 添加 ProMotion 显示屏可能会导致相应的电池消耗。

不过 iPad Pro 使用的就是不带 LTPO 的 ProMotion 显示屏。iPad Pro 上的 ProMotion 技术能够根据内容的移动情况动态调整显示，从而实现更流畅的划动体验并提高响应速度。帧速率会根据屏幕上的内容而变化，以节省电池寿命。

鉴于有关 ProMotion 显示技术的传闻众多，目前尚无法确定新款 iPhone 是否会在今年秋季亮相之前具备此功能。目前有传言称苹果将在 9 月推出新款 iPhone，但某些或所有型号的发布可能会推迟到 10 月或 11 月。