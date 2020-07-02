阿里数学竞赛全球最强 73 人出炉，达摩院院长张建锋：数学是科学的幕后英雄

IT之家7月2日消息 7 月 2 日，第二届阿里巴巴全球数学竞赛举办颁奖典礼，经过两轮预赛、一轮决赛的角逐，来自中、美、法、德、英、俄、新加坡、格鲁吉亚等 8 个国家的 73 位选手成为最终获奖者。大赛发起人马云祝贺了所有参赛者，“我们都不是为了名次和结果而学数学，我们是因为热爱而学数学”。

IT之家了解到，阿里巴巴全球数学竞赛（ Alibaba Global Mathematics Competition）由中国科学技术协会、阿里巴巴基金会、阿里巴巴达摩院共同举办，今年赛事吸引了海内外七十多个国家和地区的报名者。“最强 73 人”包括 4 名金奖选手、6 名银奖选手、12 名铜奖选手和 51 名优秀奖选手，他们来自 8 个国家，就读或毕业于 33 所高校。

麻省理工学院的王东皞、普林斯顿大学的郑凡、新加坡国立大学的 Yap Jit Wu、加利福尼亚大学伯克利分校的张钺带走了 4 座金奖奖杯。

由于全球疫情影响，主办方举办了一场线上颁奖典礼，身在世界各地的几十位选手与主持人杨澜连线互动；中科院院士、北京国际数学研究中心主任田刚，中科院院士、浙江大学数学高等研究院院长励建书，剑桥大学数学中心牛顿研究所教授 Frank Kelly 等学界大牛负责在线 “云颁奖”。田刚和 “国民好老师”李永乐、“数学怪才”陈泽坤提前准备了三堂 “数学课”，分享了他们对数学的理解。

达摩院院长张建锋说，数学本身非常优雅，纯粹数学接近于哲学，应用数学则是科学发展的幕后英雄，数学的进步推动了相对论、电磁学、信息论、控制论、现代经济学等诸多学科发展。“我们会一如既往地把大赛办下去，希望更多人关注数学、热爱数学，第三届大赛将继续以在线方式举办。”