HMD Global ，重返芬兰

IT之家7月3日消息 HMD 昨日宣布将收购位于芬兰南部 Tampere 的 Valona 实验室，并将于本土建立一个新的开发中心，致力于安全、软件和服务开发，以推动 HMD Global 从单纯的硬件公司过渡到新的软硬件和服务公司，从而丰富其知识产权。

▲ 图源 HMD Global 官网

据维基百科，诺基亚 1865 年在芬兰成立。但由于该公司智能手机业务发展不力以及其他决策失误，一系列的原因逐渐导致其市占率每况愈下，从而在 2014 年被微软收购，因此手机业务团队被解散，直到 2016 年微软再将其重新出售给 HMD 和富智康。

HMD Global 称该实验室将立即为新的软件服务业务招募专业开发人员，以致力开发类似于 HMD Connect 的新服务和业务。

Valona Labs 此前致力于移动设备安全和企业解决方案的开发。因此，HMD Global 将为诺基亚智能手机开发相应的软件解决方案，且Tampere 也将作为诺基亚手机重返芬兰的核心部分。

IT之家了解到，HMD Global 在今年三月推出了全球数据漫游服务 HMD Connect。HMD Connect 全球漫游服务支持全球 120 多个国家 和地区的服务，与谷歌推出的 Google Fi 服务相似，其 SIM 卡附带了 1GB 预存流量，然后根据后续的漫游流量再付费。