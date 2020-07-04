欧洲消费者要求苹果就 iPhone 电池门进行赔偿

IT之家 7 月 4 日消息 据荷兰媒体 iCulture 报道，近日欧洲的一个由五个欧洲消费者组织组成的集合体要求苹果向那些受到苹果降低手机性能影响的消费者提供 60 欧元 / 人的赔偿。该组织以 Euroconsumers 的名义运作，其中，包括比利时 Test Achats、OCU（西班牙）、Deco-Proteste（葡萄牙）、AltroConsumo（意大利）和 Proteste（巴西）等组织。后者虽然不是欧洲的，但仍然参加。

IT之家了解到， 该组织认为苹果将一些旧 iPhone 的电池寿命人为缩短来迫使用户更换新 iPhone。相关事件涉及 2016 年苹果针对 iPhone 6，iPhone 6s（Plus）和 iPhone SE 的 iOS 10.2.1 更新以及后期对 iPhone 7 和 iPhone 8 进行的类似更新，苹果公司在用户不知情的情况下向其推送了相应的更新。

2020 年初，苹果在法国就被当地的消费者与市场管理局处以 2500 万欧元的罚款。因而所谓的欧洲消费者组织在 6 月 11 日已向苹果提交了第一封信，旨在为欧洲消费者争取赔偿。他们在 7 月 2 日又提交了一封新的信件，其中欧洲消费者组织给予苹果 15 天的回应时间，并威胁要采取法律行动。