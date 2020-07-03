苹果 A12Z Mac 开发机测试：GPU 跑分超 R5 4500U/i7-1065G7

IT之家 7 月 3 日消息 配备 A12Z 芯片的 Apple 开发者设备套件（定制版 Mac mini）已开始抵达开发人员手中，GeekBench 上已经有了很多的测试数据。根据爆料者 @_rogame 的线索，A12Z GPU 跑分已经超过了 R5 4500U 搭载的 Vega6。

如上图所示，A12Z 的 GPU 为 8CU，频率 1GHz，Vega 6 为 6CU，频率为 1.5GHz。在 Geekbench 5 的 OpenCL 测试项目中，A12Z 得分 11315 分，Vega 6 得分 11034 分。

不仅如此，A12Z 的 GPU 同样超过了 i7-1065G7 的 64EU 核显。

IT之家曾报道，苹果在新闻稿中曾表示，苹果表示正在设计面向 Mac 的 SoC 产品系列，此举将为 Mac 带来业界领先的单位功率性能和性能更强劲的图形处理器，使 App 开发者能够编写更为强大的专业类 App 和高阶游戏。

苹果还计划于今年年底推出首个采用 Apple 芯片的 Mac，并在两年内完成过渡。未来 Apple 将继续为采用 Intel 芯片的 Mac 提供支持和新版 macOS，并且采用 Intel 芯片的新款 Mac 也在积极开发中。此次改用 Apple 芯片是 Mac 迄今为止最大的一次飞跃。