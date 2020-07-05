微信警告：冷静一下，付款千万别冲动！

IT之家 7 月 5 日消息 微信官方近期发文警告，冷静一下，付款千万别冲动！与传统 “一手交钱一手拿货”的交易形式不同，这些卖家多半都会要求 “先付款后发货”，这就可能存在巨大的风险！

微信上一些所谓的 “低价折扣”、“现货秒发”，不过都是骗子忽悠自己掏钱的诱饵，很显然，这是遇到 “收款不发货”的骗子了！

微信表示，为了阻止诈骗行为对被害人造成财产损失，微信支付构建了有效识别恶意账号和交易的安全风控系统。

在付款过程中，当系统识别出收款方账户有异常特征时，微信会根据风险的程度对用户进行交易风险提醒或拦截。当系统识别出收款方账号涉嫌欺诈违规，或者恶意程度较大，微信会对交易进行拦截保护，提醒用户注意资金安全，比如短视频中对付款用户进行 15 分钟的保护限制。

拦截示例 1

拦截示例 2

也就是说，当你收到上面这样的风险提醒或拦截时，很可能正身处骗局之中！

IT之家提醒，在 15 分钟的 “转账冷静期”内，你应该尽量核实收款方的身份，仔细想想是否存在风险。“转账冷静期”解除后，可以根据核实后的情况选择是否继续支付。

微信支付团队提醒：

1. 网购需谨慎。“先付款后收货”的交易方式风险很高，在社交平台上进行交易要提高警惕，谨慎确认，尽量使用可信的官方交易渠道。这样即使出现问题，也可以通过平台申诉退款退货。

2. 使用微信支付时，若出现 “风险提醒”要加倍小心，你很有可能正在陷入骗局！