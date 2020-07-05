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南京公安提醒：小心微信 “亲属卡”功能，已有人被骗

2020/7/5 15:15:29来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月5日消息 近日，南京警方发布提醒，小心微信和支付宝的“亲属卡”功能。张某以租房为由，先向杨女士交押金，再要求对方退还押金，一系列操作后骗取杨女士3000元。民警调查得知，嫌疑人正是利用杨女士不懂“亲属卡”的代付作用，被别人玩了时间差。

什么是 “亲属卡”

IT之家此前报道，“亲属卡”是微信上线的一个功能，具有 “代付”性质，最高每月 3000 元。简单来说就是他人消费，开通者买单。

不法分子怎样通过 “亲属卡”行骗？

混淆概念

案件中的杨女士就是听信了张某的一面之词，以为自己收到的是 3000 元押金，实际上只是一张额度为 3000 元的 “亲属卡”。但在她的理解里，自己已经收到了款项。

收到 “亲属卡”的页面▼

自行解绑

杨女士领取 “亲属卡”后，不法分子为了减少风险，会立即进行解绑，此时杨女士就算消费，张某也不需要对其进行 “代付”。

对方解绑后你收到的页面提示▼

要求退款

不法分子随后会以各种理由提出退款，并要求钱款 “原路返回”，于是杨女士在张某的指引下，也为对方开通了 “亲属卡”。

不同的是，之前杨女士接受 “亲属卡”后并无消费，所以对于不法分子来说钱款分文未少，更不存在支出了 3000 元的说法。但是当杨女士成了代付方后，张某立即利用 “亲属卡”功能多次消费，刷爆额度，使得杨女士损失了 2980 元。

如何设置和检查 “亲属卡”？

操作步骤：打开微信【我】——【钱包】——选择【亲属卡】——点击【赠送亲属卡】——选择赠予类别和人即可。发送 “亲属卡”给他人相当于默认替对方的消费买单。

务必谨慎开通，同样支付宝也有 “亲情号”功能与 “亲属卡”功能类似。

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关键词：微信支付宝

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