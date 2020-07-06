微软 Win10 经典控制面板 “系统”砍了，正变为现代设置页面

IT之家7月6日消息 微软首次在 Windows 8 上发布了现代 “设置”界面，现在已经过去了八年，在最新的 Windows 10 系统上仍然包括经典的控制面板。在宣布 Windows 10 时，微软表示计划开发现代 “设置”应用程序，并精简所有选项，包括整合之前的经典 “控制面板”。

在 Windows 8 中，微软推出了具有基本选项的 “设置”应用，用于自定义操作系统和设置设备，同时将 “控制面板”与寻求高级功能的用户分开。

在 Windows 8 上，“设置”界面非常基础，但是在过去的几年中，“设置”在 Windows 10 上逐渐变得复杂，功能更加稳定。

虽然控制面板仍继续是 Windows 10 的一部分，但微软计划开始逐步替代经典控制面板的板块。

在最新的Windows 10 Build 20161 开发者预览版中，微软已开始将 “控制面板”的 “系统”板块页面重定向到 “设置”>“关于”页面，该页面位于 “设置”>“系统”>“关于”下。

此前控制面板和 Windows 搜索中的控制面板链接将打开 “控制面板”中的 “系统信息”页面，现在会将你定向到 “设置”的 “关于”页面。

微软还更新了 “设置关于”页面，可以复制你的设备信息。

这表明微软最终计划精简 Windows 10 上的 “设置”体验。

微软不会计划很快将其埋葬，但有计划 “将现代‘设置’贴近控制面板”。

IT之家提醒的是，控制面板迁移到 “设置”不会是近期的变化，是一项长久的工程，控制面板预计还将存在于 2021 年的 Windows 10 系统中。微软希望在完全取消控制面板之前改进 “设置”应用程序体验。

“设置”界面完成后，迁移将逐渐进行，控制面板的页面将被重定向。