统一推送联盟 / 推必达将采用匿名用户标识（AUID）方案：手机号码不泄露

IT之家7月6日消息 个人的手机号码已经成为用户实名身份绑定的重要标识体系，其和用户权益高度相关。手机号码的泄露，不仅让用户受到垃圾短信、骚扰电话带来巨大的困扰，更使得一些不法分子利用其开展诈骗等违法犯罪活动，给消费者带来无可挽回的损失。

推送服务作为一种基于标识开展的业务，其技术方案可以为解决上述问题提供借鉴。在推送业务中，系统为用户分配的 token 就是一种匿名标识。在实践中，token 作为动态生成且存在有效期的标识，可以避免用户真实身份的泄露。

IT之家获悉，统一推送联盟依托推送业务及推必达流程并开展了相关调研和探索，提出匿名用户标识符（Anonymous User ID, AUID）的方案。其核心原理是通过运营商能力为用户动态分配锚定手机号码的标识，以字符串或二维码等方式提供，实现手机号码的匿名化，从源头上保证了用户敏感信息不被泄露。

▲手机号码与匿名用户标识对比

在线上如电商、快递等场景，用户可以对 AUID 设置相关有效期，使用次数等限制，使得 AUID 在一定条件下自动失效，从而避免用户在业务完成后依然受到长期骚扰的风险。

同时，同一个手机号码在不同 App 或不同场景下生成的 AUID 不同且具备唯一性。因此，当不法分子在非授权场景下使用 AUID 骚扰用户时，可以快速溯源出 AUID 泄露的源头，确定相关机构或人员的责任，从根本上杜绝骚扰电话、骚扰短信等非法行为的发生。

统一推送联盟表示，目前，AUID 已经完成了技术验证。