“微软小娜”微信宣告 “毕业”

IT之家7月6日消息 今天微软小娜微信公众号突然发文，表示小娜“毕业”了。

微软小娜表示，非常感谢大家一直以来对于“微软小娜”的关注、陪伴和支持。今天“微软小娜”公众号要搬家，集合到微软官方公众号“微软科技”中。

IT之家此前报道，微软小娜（Cortana）是微软全球首款智能专属个人助理。 可以帮你管理日程、打电话、发信息、翻译并回答你的任何问题，目前以应用形式登陆了Windows 10，而安卓及iOS版客户端已经停止支持，被集成到Microsoft 365中。