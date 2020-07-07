向 SEC 认怂 2 年后，马斯克反倒赚了 5000 万美元

北京时间 7 月 7 日下午消息，据外媒报道，两年前，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）与美国证券交易委员会（SEC）就 “私有化”风波达成了和解。而在这起事件中，本该遭受损失的马斯克最终却赚了几千万美元。

马斯克 “资金就位”推文遭 SEC 起诉

我们先来快速回顾一下这件事的始末缘由。2018 年，马斯克在 Twitter 上表示，他正在考虑以 420 美元每股的价格对特斯拉进行私有化，随后又表示自己已经 “搞定了私有化所需要的资金”。不久之后，马斯克又改口称已经放弃了私有化的计划，特斯拉将继续维持上市公司的形象。SEC 认定马斯克此言并不属实，并且一纸诉状将特斯拉和马斯克本人告上了法庭。这件事最后以马斯克与 SEC 达成和解而收场。

作为和解协议的一部分，马斯克同意卸任特斯拉董事长一职，此外特斯拉和马斯克本人均向 SEC 支付了 2000 万美元的罚款。

但是这位 CEO 大概是不想让特斯拉公司因为他个人的言论而受到处罚，虽然他不能代替特斯拉缴纳罚金，但是他决定增购价值 2000 万美元的特斯拉股票，以此来承担公司所蒙受的损失。通过这种 “间接补偿”的方式，马斯克增持了 7.1 万股特斯拉股票。

笑到最后的马斯克

时间快进到两年后，与当时相比，特斯拉的股价经历了大涨，如果马斯克现在说希望以每股 420 亿美元的价格将特斯拉私有化，所有人都会觉得这是一个笑话。昨天，特斯拉股票的收盘价飙升至了 1371 美元每股。

按照这个价格计算，马斯克在遭到 SEC 罚款后花费 2000 万美元所购买的那部分股票，现在的价值已经提升到了 9700 万美元以上。

这意味着，刨除针对特斯拉公司的 2000 万美元罚款，以及针对马斯克本人的 2000 万美元罚款，马斯克和 SEC 的和解不但没有让他蒙受损失，反而净赚了超过 5000 万美元。

在过几天里，马斯克一直在拿 SEC“开涮”，他将其称为 “空头充实委员会”（ Short Enrichment Commission），还说要给该机构寄特斯拉新推出的 “空头短裤”，特斯拉推出这个产品的唯一目的，就是要嘲讽那些做空特斯拉股票的人。