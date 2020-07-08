内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

苹果 iOS 14/iPadOS 14 开发者预览版 Beta 2 更新内容大全

2020/7/8 7:57:23来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家7月8日消息 今天苹果面向开发人员发布了iOS 14/iPadOS 14开发者预览版/公测版 Beta 2，具体版本号为18A5319i，开启新一轮的iOS/iPadOS系统测试，IT之家网友可以到【果粉圈】集中讨论。

据外媒9to5 Mac和MacRumors报道，本次iOS 14/iPadOS 14开发者预览版 Beta 2的更新内容点还有很多。

  • 如果你正在设备上播放音频，iOS 14设置应用将不允许你安装更新：“播放音频时无法安装此更新。”

  • 日历应用的新图标：其中星期几缩写而不是详细说明。

  • 时钟图标-时钟图标也进行了稍微调整，有着大胆的字体和更粗的时针和分针。

▲左侧为Beta 2新时钟图标，右侧为beta 1时钟图标

  • 小提醒组件现在不仅显示任务数字，还显示任务内容：

  • 文件App现在具有小组件选项，可“快速访问你最近打开的文件”。可以添加到“今日视图”或主屏幕中。

  • 音乐-音乐应用程序设置允许禁用动画封面或将其限制为仅WiFi。音乐应用也不再具有“显示Apple音乐”的切换功能。

  • 音乐触觉-在“Apple Music”中的“正在播放”屏幕上按播放、暂停、下一个和后退按钮可提供触觉反馈。

  • 剪贴板通知现在可以指定你粘贴的其他iCloud设备：

  • 设置应用的“电话”部分中的新图标：

  • 拥堵区-伦敦和巴黎等设有收费站的拥堵区现在提供警报通知。在具有车牌限制的国家地区中，也有车牌限制区域的警报提醒。

  • 天气小部件修复-天气小部件已修复，因此不再显示库比蒂诺，而是当前位置。

  • 提醒表情符号-提醒列表中的表情符号已重新设计。

  • 快捷方式-在“快捷方式”应用中不再有打开.shortcuts文件的选项。

  • App资源库-直接下载到App资源库而不是主屏幕的应用程序可以从App资源库直接删除。其他应用程序的“Remove”功能现在为“Delete”。中文仍然都是“移除”。

  • HomeKit收藏夹-控制中心中列出的“ HomeKit”收藏夹现在某些用户具有较大图标。

  • 家庭共享-“设置”应用中有一个用于家庭共享的新图标。

  • Apple Pay-Mac  catalyst应用程序中现已提供支持“Apple Pay”。

  • WiFi隐私警告-当连接到不使用私有Wi-Fi地址的WiFi网络时，Apple会在“设置”应用中提供警告消息。

  • 控制中心-控制中心现在显示最近访问过麦克风或相机的应用程序。

扩展阅读：

苹果官网 iOS 14/iPadOS 14 等中文介绍上线：这种新感觉，一点不陌生

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iOS 14iPadOS 14苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    