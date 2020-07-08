苹果 iOS 14/iPadOS 14 开发者预览版 Beta 2 更新内容大全

IT之家7月8日消息 今天苹果面向开发人员发布了iOS 14/iPadOS 14开发者预览版/公测版 Beta 2，具体版本号为18A5319i，开启新一轮的iOS/iPadOS系统测试，IT之家网友可以到【果粉圈】集中讨论。
据外媒9to5 Mac和MacRumors报道，本次iOS 14/iPadOS 14开发者预览版 Beta 2的更新内容点还有很多。
如果你正在设备上播放音频，iOS 14设置应用将不允许你安装更新：“播放音频时无法安装此更新。”
日历应用的新图标：其中星期几缩写而不是详细说明。
时钟图标-时钟图标也进行了稍微调整，有着大胆的字体和更粗的时针和分针。
▲左侧为Beta 2新时钟图标，右侧为beta 1时钟图标
小提醒组件现在不仅显示任务数字，还显示任务内容：
文件App现在具有小组件选项，可“快速访问你最近打开的文件”。可以添加到“今日视图”或主屏幕中。
音乐-音乐应用程序设置允许禁用动画封面或将其限制为仅WiFi。音乐应用也不再具有“显示Apple音乐”的切换功能。
音乐触觉-在“Apple Music”中的“正在播放”屏幕上按播放、暂停、下一个和后退按钮可提供触觉反馈。
剪贴板通知现在可以指定你粘贴的其他iCloud设备：
设置应用的“电话”部分中的新图标：
拥堵区-伦敦和巴黎等设有收费站的拥堵区现在提供警报通知。在具有车牌限制的国家地区中，也有车牌限制区域的警报提醒。
天气小部件修复-天气小部件已修复，因此不再显示库比蒂诺，而是当前位置。
提醒表情符号-提醒列表中的表情符号已重新设计。
快捷方式-在“快捷方式”应用中不再有打开.shortcuts文件的选项。
App资源库-直接下载到App资源库而不是主屏幕的应用程序可以从App资源库直接删除。其他应用程序的“Remove”功能现在为“Delete”。中文仍然都是“移除”。
HomeKit收藏夹-控制中心中列出的“ HomeKit”收藏夹现在某些用户具有较大图标。
家庭共享-“设置”应用中有一个用于家庭共享的新图标。
Apple Pay-Mac catalyst应用程序中现已提供支持“Apple Pay”。
WiFi隐私警告-当连接到不使用私有Wi-Fi地址的WiFi网络时，Apple会在“设置”应用中提供警告消息。
控制中心-控制中心现在显示最近访问过麦克风或相机的应用程序。
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