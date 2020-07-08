NASA 将加强对波音软件审查：SpaceX 做 “榜样”

北京时间 7 月 8 日早间消息，据外媒报道，美国国家航空航天局（NASA）的官员近日说，波音公司近期的一次试飞失败显示出传统软件开发流程的缺陷，NASA 计划采用 SpaceX 公司在软件开发方面积累的经验。

去年 12 月，波音的 “星际飞机”（Boeing Starliner）首次试飞任务出师不利，未能按计划与国际空间站对接，提前返航。NASA 在近日完成了对该任务的独立审查，并在本周二表示将加强对制造商的维修工作的监督。

审查小组共提出了 80 条建议，其中大约一半涉及波音公司和 NASA 该如何解决软件开发和系统测试的问题。

NASA 对 SpaceX 公司软件开发方法的认可，是马斯克的公司在太空竞赛中领先波音公司的又一个例子。该机构与两家公司都签订了运送宇航员到国际空间站的合同。但目前只有 SpaceX 公司做到了这一点。今年 5 月 30 日，该公司成功将两名宇航员送往国际空间站的轨道实验室。

NASA 负责载人航天的副局长凯西 · 卢德斯（Kathy Lueders）在接受记者电话采访时说，SpaceX 载人龙飞船的软件工程方法需要更多的开发者 “所有权”，以确保代码在集成到更大的系统后按预期运行。

卢德斯说：“软件能力真正推动了你的系统的整体能力。”“我们在某种程度上打破了我们在筒仓里做事的方式。”

波音公司和 NASA 一样，使用一种更传统的方法，即软件工程师构建、测试并将产品交付给其他团队。

NASA 商业载人项目经理史蒂夫 · 斯蒂奇（Steve Stich）表示，由于 SpaceX 的软件流程对 NASA 来说比较新颖，因此 NASA 对该流程的监管力度要大于对波音的监管。他说，在波音修复去年 12 月任务故障的过程中，NASA 为波音软件团队加派了更多的工作人员，以加强审查。

波音公司计划在今年晚些时候进行星际飞机的第二次无机组人员试飞。NASA 官员说，现在就确定可能的发射日期还为时过早。