苹果 iOS 14 新增实时耳机音频音量监测功能

IT之家7月9日消息 苹果去年在 iOS 13 上增加了音频音量监控功能，以防止用户长时间佩戴耳机接触高音量的声源损害听力。据外媒 9to5mac 今日报道，苹果现在通过在 iOS 14 和 iPadOS 14 上推出了功能更新“实时音频音量测量”来进一步加强此功能。

▲ 图源 9to5mac

在 iOS13 中，用户可使用 “健康” App? 查看耳机的音频音量（EarPods、AirPods）和环境音量（Apple Watch），用户可查看一段时间内的环境暴露音量。苹果表示，使用 AirPods 和其他经过苹果认证的耳机，测量结果会更加准确。

IT之家了解到，长期处于音量低于 80 分贝的环境中不会对用户的听力产生影响，而长期处于音量高于 80 分贝的环境中会对听力产生永久性损伤。

从 iOS 14 开始，用户可以使用控制中心中的新功能实时测量耳机音频音响（响度）。此功能拥有与 Apple Watch 噪声监控类似的界面。

下面是开启方法：

1.打开设置

2.点击控制中心

3.向下滑动并寻找 “ 听觉”选项

4.点击绿色的 “+”按钮，将听觉添加到控制中心

▲ 图源 9to5mac

开启之后在用户佩戴耳机播放音频时，打开控制中心即可看到当前正在播放的音频响度测量结果。