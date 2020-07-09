佳明发布四款太阳能户外手表：最长可提供无限续航

7 月 9 日消息，今天佳明宣布，将推出 Instinct、fēnix6 和 Tactix Delt 三款户外手表系列的太阳能版本，型号包括 Instinct 太阳能本能系列、fēnix 6/6S 太阳能专业版和 fēnix 6 太阳能旗舰版以及 Tactix Delta 太阳能泰铁时系列。

Instinct 太阳能本能系列提供浪潮版和战术版两个特别版本，浪潮版专为冲浪运动设计，支持 100 米防水。手表可以通过潮汐数据和冲浪活动帮助冲浪爱好者们更好的进行冲浪运动。战术版采用经典军事风格，支持战术功能、夜视模式和隐蔽模式等特色功能。

续航方面，Instinct 太阳能的省电模式在光照下可提供无限的电池续航时间。手表智能模式在充足日照的条件下续航能够达到 54 天，即使在探险模式下，Instinct 太阳能系列仍然可以在提供 GPS 功能下使用两个月。

在户外活动和健康监测方面，Instinct 太阳能除了支持所有 Instinct 所有功能外，还支持 Pulse Ox2 脉搏血氧监测以及 Body Battery 身体电量功能。

fēnix 6 太阳能系列包含 fēnix 6/6S 太阳能专业版和 fēnix 6 太阳能旗舰版，手表除了支持冲浪运动功能，还支持山地骑行和室内攀岩运动模式。除此之外，fēnix 6 太阳能系列还支持 Fēnix 6 系列的全部功能。

续航方面，fēnix 6S 太阳能专业版最长可达到 10.5 天，fēnix 6 太阳能旗舰版最长可达到 16 天。

作为 Tactix 系列第四款产品，Tactix Delta 太阳能主要基于 fēnix 系列设计，并按照军规标准（MIL-STD-810）进行制造，在充足日照条件下，续航最长可达到 24 天。

功能方面，Tactix Delta 太阳能除了支持 fēnix6 系列的功能外，还支持包括隐蔽模式在内的多种特色战术功能。