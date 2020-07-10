外媒：字节跳动正考虑设立海外新总部并调整公司组织结构

IT之家7月10日消息 《华尔街日报》今日报道称，有消息人士向其透露，字节跳动目前有意在海外设立一个新总部或者建立一个独立领导的 TikTok 管理委员会。而据路透社和 CNN 昨日报道，字节跳动一位发言人在本周四曾表示该公司正在考虑改变其公司组织结构。

据 CNN 报道，该发言人表示：“字节跳动正考虑调整 TikTok 的母公司结构，我们将继续保证用户的隐私安全，同时建立一个为全世界数亿人带来欢乐的创意平台。我们将以用户、员工、艺术家、创作者、合作伙伴和各国政策制定者的利益为根本继续前进。”

近两个月以来，多个国家安全小组对 TikTok 收集个人数据的安全性展开了调查。印度信息技术部曾于 6 月 29 日以安全为名宣布禁用 TikTok 等多款 App。据路透社 7 月 7 日报道，美国国务卿 Pompeo 曾表示正在考虑封禁 TikTok 等应用，理由同样是信息和隐私安全。而此前还有澳大利亚官员表示要推动参议院对 TikTok 着手进行调查等。

2020 年 5 月份 Sensor Tower 的最新数据显示，Tiktok 当时在全球 App Store 和 Google Play 应用商店的总下载次数已突破 20 亿次；排名前三的市场为印度，巴西和美国，分别占 27.5%，9.6% 和 8.2%。此前，字节跳动曾表示其目前五个最大的办事处分别位于洛杉矶，纽约，伦敦，都柏林和孟买。

IT之家了解到，字节跳动于 2017 年 9 月孵化出了一款定位垂直音乐和 UGC 的短视频应用——抖音，11 月收购了当时一款风靡海外但在国内热度却不高的短视频应用 Musical.ly 并在 2018 年将其合并到自己的抖音国际版应用 Tiktok 中，创建了一个更大的视频社区。于此，抖音和 Tiktok 用户量和月活一路上升。截至 2018 年 10 月，TikTok 已成为美国月度下载量和安装量最高的应用。