曝三星 Galaxy Z Fold 2 不会在 8 月 5 日发布，系统软件尚未就绪

IT之家7月12日消息 长期以来，我们一直期待三星Galaxy Z Fold 2（此前的Fold 2）将于8月5日在三星Unpacked活动中推出，但现在有新报告显示事实并非如此。

据外媒XDA-Developer的Max Weinbach爆料信息称，该设备不会在8月5日发布，主要是因为系统软件尚未准备就绪。Max Weinbach提到，该软件甚至还没有准备好在9月发布。

有一些证据表明该设备即将发布，例如显示在IMEI数据库中，但其他迹象表明该设备尚未完全就绪，特别是折叠屏手机泄漏的固件软件版本号。

Max Weinbach表示，“通过检查Fold 2上的软件开发。我预计该产品要等到9月中旬至下旬才开始销售。”

IT之家此前报道三星Galaxy Z Fold 2（SM-F9160）搭载了高通骁龙865处理器，12GB内存，256 GB或512 GB存储，7.7英寸内置Infinity-O屏幕支持UTG超薄玻璃，6.23英寸外屏，4365mAh电池（2090mAh + 2275mAh），配置25W快速充电，支持5G网络。相机包括后置6400万像素长焦和1600万像素超广角相机，前置1200万像素自拍相机。