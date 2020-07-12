“祥鹏航空无限飞”套餐 7 月 13 日推出：主打 “无时间、地点、次数限制”

IT之家7月12日消息 祥鹏航空官方宣布，首款 “祥鹏无限飞”产品即将于 7 月 13 日上午11点正式开售上线，主打不限出行时间、不限出行地点、不限出行次数。

IT之家了解到，“祥鹏航空无限飞”是针对个人及家庭出行的优惠产品，根据所购买月卡、季卡、半年卡、年卡的不同，享有 31 天、93 天、183 天、366 天内无次数限制乘机的产品。

* 本产品按照金鹏俱乐部会员规定累积里程

* 销售价格及产品细则将于 7 月 13 日公布

7 月 13 日扫描祥鹏航空微信小程序二维码购买。

下面是相关问题问答：

看起来不错的样子，那么问题来了，在哪里可以买到呢？

祥鹏航空：微信搜索 “祥鹏套票”小程序，随时都可以购买，不用跟别人抢哈。

这个单人、5 人、10 人、20 人是什么意思呀？

祥鹏航空：就是能够乘机的人数啦，多人的话购买前要先收集好大家的信息，注意不要填错，以后能够使用无限飞的就是信息里这些人啦。

月卡、季卡、半年卡、年卡的日期又是怎么算呢？

祥鹏航空：以购票次日开始计算，分别往后 31、93、183、366 天有效。一定要算好日期，如果想要在国庆期间使用月卡，等到 9 月再买就可以了，千万不要跟别人抢呀。

购买当天就可以飞嘛？

祥鹏航空：当天不能使用，要提前 1 天在小程序上申请；比如 8 月 1 日购买月卡，当天就可以申请 8 月 2 日到 9 月 1 日的航班。

那我有事不能去了，怎么通知你们呢？

祥鹏航空：航班起飞前 4 小时在小程序上提交退票就可以啦。如果超过 3 次不按时退票的话，就会冻结 30 天不给用了哦。

一分钱票款都不用出嘛？

祥鹏航空：票价是 0 元，机场建设费和燃油附加税还是要交的哦。不过燃油附加税从 2019 年 1 月开始到现在都是 0 元。

我要飞的航班取消了，怎么办呀？

祥鹏航空：出现不正常航班情况下，会为大家保护到祥鹏航空家后续的航班上，也可以自己在小程序上退票重订。

我要飞的航线祥鹏没有了，生气，我要退票！

祥鹏航空：因为各种原因，航班定期会有一些增减，每年 3 月和 10 月下旬还会有一次大的变动，大家要以祥鹏航空实际发布的信息为准；完全没有使用过的套票可以退款，一旦使用过就不可以了哦。

儿童和婴儿可以用嘛？

祥鹏航空：多人卡儿童可以正常使用，婴儿的话不能使用，要跟着成人买票才行。

每个航班可以用几张？最多预定几个航段？

祥鹏航空：每个至少投放 10 张，行程确定后尽早在小程序系统里确定，先到先得呀；每人可以预定最多 4 个航段。

暑期、国庆、春节可以用的嘛？

祥鹏航空：完全没问题。

现在暂时没问题了，想到的话要问谁呢？

祥鹏航空：拨打我们呼叫热线 95326，好心的小哥哥姐姐们会提供宾至如归的答疑服务。