1588 元起！“祥鹏航空无限飞”套餐正式发售

IT之家7月13日消息 祥鹏「无限飞」正式上线销售，祥鹏航空表示，保证「无限飞」各档产品充足，无需抢购，建议错峰购买。届时扫码进入祥鹏航空小程序即可购买。

下面是祥鹏无限飞产品细则

产品价格体系

单人产品价格体系：按月卡、季卡、半年卡、年卡进行区分，如 7 月购买 7 月月卡价格为：1588 元，月卡有效期为购买之日起后 31 天有效。（不含购买之日），其他季卡售价3188元，半年卡售价5588元，年卡售价8588元。

以上价格不含民航发展基金及燃油附加税

多人产品价格体系：分 5 人白名单、10 人白名单、20 人白名单 , 分季卡、半年卡、年卡制定价格。（不含购买之日）

以上价格不含民航发展基金及燃油附加税

IT之家获悉，“无限飞”产品天数计算：月卡 31 天、季卡 93 天、半年卡 183 天、年卡 365 天。（购买日起计算有效天数，例：7 月 13 日购买月卡，月卡有效期为 7 月 13 日至 8 月 14 日且适用航班日期为 7 月 14 日至 8 月 14 日。）

适用航线

祥鹏国内任意自营航线通用（包机与代码共享航班不可使用）

产品发售日期

2020 年 7 月 13 日 11:00 点起

退改签

不得自愿签转；不得自愿变更；不允许自愿退票，仅退还未乘机航段的民航发展基金和燃油附加税；

非自愿签转、变更、退票：航班不正常时，可变更至祥鹏后续有空余座位航班 , 预处理环节，严禁签转非祥鹏航空公司承运航班；退票仅退还未乘机航段的民航发展基金和燃油附加税。

注意事项

1. 享受民航局规定的婴儿、儿童、军警残旅客购买此产品，按普通旅客办理，不再享受双重优惠；民航发展基金及燃油附加税仍可按民航局规定享受优惠；

2. 本产品不得与祥鹏航空其它航空产品优惠政策组合使用、不得享受双重优惠；

3. 本产品不适用于祥鹏航空规定限载的特殊旅客；

4. 本产品按照金鹏俱乐部现行规定累积里程；

5. 已申请的机票如无法成行，需在航班起飞前 4 小时（含）提出退票，白名单内旅客不管任何原因每人不允许出现 3 次未在起飞前 4 小时退票，否则将冻结 30 天产品使用权限。

适用航线参考

适用范围涵盖祥鹏航空 100 余条国内任意自营航线（包机及代码共享航班除外，具体以实际航班执行为准），通航城市达 70 余个，覆盖 30 个省区、直辖市。其中，云南省内航班就包括昆明 = 思茅、大理 = 西双版纳、昆明 = 西双版纳、丽江 = 西双版纳、昆明 = 西双版纳 = 丽江、腾冲 = 西双版纳、芒市 = 西双版纳、昆明 = 泸沽湖、昆明 = 景迈、昆明 = 沧源、昆明 = 迪庆、昆明 = 大理、昆明 = 临沧等十余条航线。具体航线信息可登录祥鹏航空官网实时查询了解~

* 航班计划或有调整，请以官网查询结果为准

相关阅读：

《“祥鹏航空无限飞”套餐 7 月 13 日推出：主打“无时间、地点、次数限制”》