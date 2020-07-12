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科普：为什么连着 Wi-Fi 还 “偷跑”流量

2020/7/12 23:21:45来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 12 日消息 你有没有遇到过手机 24 小时连着 WiFi 但流量还在 “偷跑”的情况，今天中国移动官方微信公众号给出了一些可能的原因，不妨一起来了解一下。

什么情况下手机连着 WiFi 还会消耗流量呢？

1、当 WiFi 不稳定或者出现断连时，手机可能会默认切回 2G/3G/4G/5G 网络

2、有的公共 WiFi 有时间限制，使用时间结束后会自动切回数据网络；

3、由于手机设置问题，未能成功连接 WiFi；

4、部分手机系统在 WiFi 连接信号弱的情况下，会自动切换到数据网络

解决方法：

1、连接 WiFi 网络的时候，顺便把移动数据关闭。

2、许多智能手机会默认在 WiFi 信号弱的时候自动打开数据网络，所以我们最好关闭此功能。

安卓系统（以华为手机为例）：点击 “设置—WLAN—WLAN+”关闭即可。

iOS 系统（以 iOS9 及以上系统版本为例）：点击 “设置—蜂窝网络—无线局域网助理”关闭即可；

3、将手机设置为 WLAN 连接断开时，提示使用移动数据连接，如安卓系统（以华为手机为例），点击 “设置—移动网络—移动数据—高级—WLAN / 移动数据连接切换提示—提示使用移动数据连接”。

IT之家的小伙伴，你认为还有其它原因吗？不妨在评论区中告诉我们。

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关键词：流量

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