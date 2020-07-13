3GPP RAN6 工作组正式关闭：2G/3G 再无后路，清频退网进行时

随着新一代移动通信技术的不断发展和演进，移动通信技术不能只是做加法，适当的 “断舍离”也非常重要。

在近日举行的 RAN#88e 全体会议上 3GPP 宣布，负责 GERAN 和 UTRAN 无线与协议工作的 RAN6 工作组正式关闭。而刚刚被宣布关闭的 RAN6 工作组此前一直负责研究 2G 和 3G 无线功能，负责定义涉及 GSM/EDGE 无线接入网络 （GERAN）和 UMTS 无线接入网络（UTRAN） 的规范及接口等。

这也意味着，备受业界关注的 2G/3G 退网，从国际标准组织的标准开发层面已经不留后路。

移动通信行业一个时代的结束

据了解，第二代移动通信系统（2G）有效地实现从模拟通信转移到数字通信，自上世纪 90 年代以来，以数字技术为主体的 2G 得到了极大发展，成为当时世界上最大的移动通信网络。

1998 年，来自欧洲、中国、日本、韩国和北美的标准制定组织联合成立了 3GPP（第三代合作伙伴组织），以共同制定详细的下一代移动通信网络（3G）标准；与此同时，3GPP 也接受了维护和继续开发 GSM 规范的工作。该项目成功推动了 2G 向 3G 演进，并成功实现了 3G 全球普及。

3GPP 在 RAN#88e 全体会议上指出：尽管 2G 和 3G 仍在使用中，但是时候将标准组织的精力集中在下一代移动通信技术上了！

这次 3GPP 宣布负责 GERAN 和 UTRAN 无线与协议工作的 RAN6 工作组正式关闭，也意味着 2G 和 3G 技术不再开发，这标志着移动通信行业的一个重要时代结束。更意味着，业界呼吁多年的 2G/3G 退网在标准开发层面不再留有后路。

2G/3G 退网条件逐渐成熟

从技术角度来看，相对于已经服务了全球二三十年的 2G/3G 旧技术制式，4G/5G 的频谱效率更高、单位比特成本更低、网络速率更快、用户体验更佳、业务创新可能性更多；而且，在优质频谱资源极其稀缺的 5G 时代，一旦 2G/3G 完成清频退网，其原有使用的频段腾挪出来将有助于 5G 网络的大规模和低成本部署。

从运营层面来说，对于像中国三大运营商等全球很多要面对 2G/3G/4G/5G 多代系网络共存的运营商来说，2G/3G 清频退网将使其把更多精力放在更有价值的 5G 网络建设上来。

可见，无论从技术发展大势还是运营商现实角度而言，2G/3G 退网都是箭在弦上。而在此次 3GPP 宣布之前，全球已经有 100 多个运营商计划或已经实施了 2G、3G 退网，包括日本、韩国、印度、欧洲等国家或区域的运营商早已开始或宣布计划关闭 2G/3G 网络，以轻装上阵备战 5G。

在中国，主管部门也已经明确对 2G/3G 退网的态度。2019 年 10 月 22 日，工信部信息通信发展司司长闻库明确表示：2G、3G 的退网是移动通信更新换代的必然选择，也是当前国际上各个国家的主要做法。目前，中国的移动通信网络 2G、3G 退网的条件已经逐渐成熟。

2G/3G 退网涉及的物联网应用领域，工信部发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》指出，推动 2G/3G 物联网业务迁移转网，建立 NB-IoT（窄带物联网）、4G（含 LTE-Cat1，即速率类别 1 的 4G 网络）和 5G 协同发展的移动物联网综合生态体系，并且首次明确引导新增物联网终端不再使用 2G/3G 网络，推动存量 2G/3G 物联网业务向 NB-IoT/4G（Cat1）/5G 网络迁移。

与此同时，国内三大运营商在面向消费者的 2G/3G 退网上早已未雨绸缪。据悉，中国移动已推进 2G 减频、3G 退网，加速 4G/5G 协同发展；中国联通正在部分区域推动 2G 退网，并鼓励 2G 用户升级到 4G，将 2G 频谱重耕用于 4G/5G 发展；中国电信正在推动 CDMA 退网，将 2G 语音业务逐步迁移到 VoLTE，并要求 5G 终端不再支持 CDMA。

清频退网并非一蹴而就

不过，正如 3GPP 所言，RAN6 工作组的关闭，标志着移动通信产业一个时代的结束，但这并不意味着 2G、3G 网络会就此完全退出历史舞台，他们仍将根据需要进行维护，只是不再开发演进了而已。随着 4G 向 5G 的演进，我们深知 GERAN 和 UTRAN 标准以及它们背后的核心网络是完全稳定的，可以在需要的情况下继续使用。

也就是说，虽然 2G/3G 清频退网大势已经不可逆，但清频退网工作也绝不可能一蹴而就。2G/3G 清频退网至少需要三步：第一步是停止发展 2G/3G 用户，例如；第二步是尽快将现有存量 2G 和 3G 用户迁移到 4G/5G 网络；第三步才是彻底的清频退网。

而在运营商进行 2G/3G 清频退网过程中，可能会面临以下三大挑战：

挑战 1：存量 2G/3G 用户迁移到 4G/5G 网络的成本问题。停止发展 2G/3G 用户不难，只要在终端侧和资费套餐方面停止新增即可；但如果将现有 2G 和 3G 用户迁移到 4G/5G 新网络，更换手机终端和资费套餐势必会增加成本，如何尽量降低用户更换手机和套餐的成本，如何保护好用户的利益，着实考验运营商智慧。

挑战 2：老年机用户的智能手机使用问题。目前国内在网 2G 用户大约 2.73 亿，其中可能相当一部分是老年机用户。一些老年人只会使用功能机（非智能手机），对智能手机新功能和使用方法不熟悉，操作起来很吃力。如何开发适合那些不擅长复杂操作老年人的智能手机，也是运营商 2G/3G 退网不得不面对的巨大挑战。

挑战 3：彻底清频退网前的用户体验问题。虽然 5G 时代已经开启，但在小部分尚未覆盖 4G/5G 网络的偏远地区，2G/3G 清频退网前如何保障用户的基本通信体验也很关键，这也是电信普遍服务的要求。因此，2G/3G 清频退网绝不可一刀切，而是需分区域、分阶段逐步进行。