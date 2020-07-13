学而思回应 App 存低俗视频被约谈：系用户自行上传

IT之家 7 月 13 日消息 今天国家网信办发文，决定即日起启动为期 2 个月的 “清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。

文中还提到，根据网民举报，国家网信办针对 “学而思网校”App 存在低俗视频、教唆早恋内容等突出问题，指导北京市网信办会同属地教育主管部门，依法约谈网站负责人，责令限期整改，完善信息安全制度，加强内容审核，切实落实主体责任。

对于 “App 存低俗视频”的情况，学而思方面回应称，这次网信办提到的内容问题是今年 5 月份的事情，当时是用户自己上传的内容，我们接到家长反馈后第一时间就删除了。之后学而思配合主管部门进行了严格自查，并加强了审核机制，相关的处理措施也向主管部门递交了说明。自查后已无不良内容，目前用户上传内容须通过机器审核和人工审核，并且只能自己可见，杜绝类似事情发生。截至目前，国家网信办和北京市教委未反馈有新的问题或投诉。

IT之家了解到，此次专项将重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题，深入清理网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品，严厉打击直播、短视频、即时通讯工具和论坛社区环节存在的涉未成年人有害信息，从严整治青少年常用的浏览器、输入法等工具类应用程序恶意弹窗问题，严格管控诱导未成年人无底线追星、拜金炫富等存在价值导向问题的不良信息和行为，集中整治网络游戏平台实名制和防沉迷措施落实不到位、诱导未成年人充值消费等问题，持续大力净化网络环境。