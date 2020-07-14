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倒计时 100 天！优麒麟 20.10 正式版官宣：10 月 22 日全球同步发布

2020/7/14 9:28:34来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月14日消息 今日，优麒麟开源操作系统官方宣布，优麒麟 20.10 正式版本将于 2020 年 10 月 22 日与 Ubuntu 官方及其它衍生版本全球同步发布。

▲ 图源：优麒麟开源操作系统

据介绍，优麒麟 20.10 是一个短期支持版本，也将是优麒麟官方发布的第 16 个版本，代号为 “Groovy Gorilla”（意为：极好的大猩猩），目前处于开发阶段，官方将提供 9 个月的支持周期，包括持续的核心 bug 修复、安全补丁和新的应用程序发布。

IT之家了解到，优麒麟官方针对用户使用需求，开发了几款常用应用，目前仍在测试和完善阶段，最终也将集成进优麒麟 20.10 正式版本中。

2020/08/27
功能冻结
2020/09/03
测试周
2020/09/17
UI 冻结
2020/10/01
优麒麟 20.10 Beta 版本发布
2020/10/08
内核冻结
2020/10/05
版本冻结，候选发布
2020/10/22
优麒麟 20.10 版本发布

▲ 发布时间表

以下为官方公布的优麒麟 20.10 变化内容：

Linux Kernel 5.6

优麒麟 20.10 版本将默认集成 Kernel 5.6 或以上版本。Linux Kernel 5.6 发布版的关键更改和功能：

  • 支持 WireGuard

  • 支持 USB 4.0

  • 使用 LZO/LZ4 算法压缩 F2FS 数据

  • 解决 32 位系统的 2038 年问题

  • 改进硬件支持

  • 支持 MX Master 3 鼠标以及罗技其他无线产品

  • 改进 AMD Zen 的温度 / 功率报告

  • 修复华硕飞行堡垒系列笔记本中 AMD CPU 过热

  • 支持 NVIDIA RTX 2000 图灵系列显卡

  • 内建 FSCRYPT 加密

UKUI 3.0 正式版

优麒麟 20.04 LTS 默认集成 UKUI 3.0 预览版。优麒麟 20.10 版本也将带来 UKUI 3.0 正式版本。

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优麒麟 20.04 LTS全新发布：优化高清屏支持

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关键词：优麒麟

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