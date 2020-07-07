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优麒麟 20.04 LTS 全新发布：优化高清屏支持

2020/7/7 9:30:01来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月7日消息 据优麒麟开源操作系统消息，优麒麟 20.04 LTS 发布后，官方一直针对存在的问题进行记录和处理，并将根据各组件新增功能及 bug 修复的情况不定期发布系统更新。

image.png

▲ 图源：优麒麟开源操作系统

IT之家了解到，优麒麟开源操作系统 7 月 6 日更新带来了功能改进与 BUG 修复，具体包括：

开始菜单

  • 新增记忆用户末次操作功能

  • 新增自适应透明度变化

  • 新增自适应虚拟机分辨率变化

  • 修复右键菜单导致异常黑框问题

  • 修复默认态分类按钮右键菜单问题

  • 修复用户图像缺失

  • 修复部分应用图像缺失

  • 修复部分应用分类不准确

  • 优化右键菜单 UI

文件管理器

  • 新增记忆图标大小、窗口大小、侧边栏宽度

  • 新增右键快捷设置壁纸插件

  • 新增记忆视图的同时记录对应的 zoom level、解决 slider 同步问题

  • 修改默认搜索为即时搜索

  • 修复桌面图标拖拽重叠问题

  • 修复 wayland 下崩溃问题

  • 修复列表视图文件被隐藏

  • 修复搜索后返回，地址栏文字重叠

  • 修复桌面解压缩文件显示两个同名文件

  • 修复文件重命名为全空格问题

  • 修复重命名操作，后面显示文字问题

  • 修复视图底部预留空白

  • 修复链接打开文件失败提示

  • 修复搜索后无法后退

  • 修复桌面长文件名在底部超出边界

  • 修复选中文件，文件名与图标重叠

  • 修复 4K 屏幕切换到计算机目录闪退

  • 修复桌面反选时选中鼠标当前位置图标

  • 修复已安装分区挂载问题

任务栏

  • 新增 Ctrl+Alt+W 打开工作区快捷键

  • 新增点击夜间模式同时切换窗口颜色

  • 修复快速启动栏无法打开软件商店

  • 修复快速启动栏取消固定最后一个应用异常

  • 修复快速启动栏图标重叠

  • 修复任务栏在多工作区间共享

  • 修复无法获取新安装应用图标

  • 修复切换屏幕导致通知区域图标丢失

  • 修复收纳栏按钮显示异常

  • 修复开始菜单按钮右键图标丢失

  • 修复用户无法自定义隐藏夜间模式

  • 修复中 / 大尺寸下，通知区域显示问题

  • 优化高分屏上任务栏应用适配

  • 优化 “关于麒麟”界面字体自适应

  • 优化快速启动栏右键菜单

控制面板

  • 新增声音设置中耳机、麦克风显示下拉框

  • 新增三档毛玻璃特效设置

  • 修复字体中等宽字体与高级设置不一致

  • 修复 WPS 缩放无效

  • 修复双击删除用户导致控制面板崩溃

  • 修复终端提示音设置不生效

  • 修复用户自定义头像大于 2MB 时设置失败

  • 修复特效模式默认状态显示错误

  • 修复 GTK 应用切换主题不生效

  • 修复控制面板中网络连接状态显示错误

  • 修复快捷键关联为 desktop 文件

  • 优化国际化翻译

麒麟软件商店

  • 新增 Opera 浏览器

  • 新增 Vivaldi 浏览器

  • 新增亿图图示软件

  • 新增亿图项目管理软件

  • 新增 MindMaster 思维导图软件

  • 新增 TeamViewer 远程连接控制软件

云账户

  • 新增 4K 高分屏下图标显示完整性支持

  • 新增同步开关显示隐藏效果

  • 新增同步中按钮提示

  • 新增任务栏中电源图标以及菜单的同步

  • 新增密码强度过关的提示

  • 修复 SVG 图片显示异常

  • 修复登录时验证码不清晰

  • 修复纯色壁纸改图片壁纸同步失败

  • 修复云账户登录时用户仍可点击

  • 修复同步动画的圆角缺陷

  • 修复区域代码，目前仅支持国内手机

  • 优化密码修改成功的界面

窗口管理器

  • 修复 ukui-kwin 非激活窗口的边框无阴影

  • 修复展开侧边栏后，点击一个窗口标题栏移动导致 ukwm 崩溃

  • 优化 ukui-kwin 在 4k 屏上根据 dpi 获取放大因子的方法

会话管理器

  • 新增关机界面键盘支持

  • 修复关机界面键盘 Enter 键无法确认

  • 修复使用 mutter 时导致会话管理器奔溃

  • 优化高分屏显示

  • 优化隐藏关机界面功能无效的选项

麒麟助手

  • 修复 U 盘识别为硬盘

  • 修复麒麟助手弹框关闭按钮不明显

  • 优化快速扫描和清理等显示路径的格式

用户手册

  • 新增跳转目录一级标题功能

U 盘管理工具

  • 修复弹出操作之后程序崩溃

  • 修复弹出可移动设备后托盘图标不消失

  • 修复 U 盘界面显示硬盘

  • 修复双屏模式下，窗口位置异常

电源管理

  • 新增界面状态（正在充电、未充电和已充满），tooltips 同步显示状态

  • 新增自定义的鼠标键盘手机图标和充电动画

  • 修复电源设备统计界面切换时闪屏

声音管理

  • 设置右键菜单透明毛玻璃效果

  • 新增耳机扬声器 osd 显示功能

麒麟系统监视器

  • 新增适应主题字体大小

  • 修复最大化后无法还原

系统主题

  • 修复生成缓存文件失败

  • 修复蓝牙右键菜单风格不统一图标

  • 修复任务栏上便签本图标太小

  • 修复反馈、视频、链接等部分图标存在黑色块状

  • 优化浅色主题的文本框背景

用户反馈程序

  • 优化国际化翻译

便签本

  • 修复双击标签导致崩溃

  • 优化图标模式下，新建便签的动画效果

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关键词：优麒麟

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