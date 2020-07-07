优麒麟 20.04 LTS 全新发布：优化高清屏支持

IT之家7月7日消息 据优麒麟开源操作系统消息，优麒麟 20.04 LTS 发布后，官方一直针对存在的问题进行记录和处理，并将根据各组件新增功能及 bug 修复的情况不定期发布系统更新。

▲ 图源：优麒麟开源操作系统

IT之家了解到，优麒麟开源操作系统 7 月 6 日更新带来了功能改进与 BUG 修复，具体包括：

开始菜单

新增记忆用户末次操作功能

新增自适应透明度变化

新增自适应虚拟机分辨率变化

修复右键菜单导致异常黑框问题

修复默认态分类按钮右键菜单问题

修复用户图像缺失

修复部分应用图像缺失

修复部分应用分类不准确

优化右键菜单 UI

文件管理器

新增记忆图标大小、窗口大小、侧边栏宽度

新增右键快捷设置壁纸插件

新增记忆视图的同时记录对应的 zoom level、解决 slider 同步问题

修改默认搜索为即时搜索

修复桌面图标拖拽重叠问题

修复 wayland 下崩溃问题

修复列表视图文件被隐藏

修复搜索后返回，地址栏文字重叠

修复桌面解压缩文件显示两个同名文件

修复文件重命名为全空格问题

修复重命名操作，后面显示文字问题

修复视图底部预留空白

修复链接打开文件失败提示

修复搜索后无法后退

修复桌面长文件名在底部超出边界

修复选中文件，文件名与图标重叠

修复 4K 屏幕切换到计算机目录闪退

修复桌面反选时选中鼠标当前位置图标

修复已安装分区挂载问题

任务栏

新增 Ctrl+Alt+W 打开工作区快捷键

新增点击夜间模式同时切换窗口颜色

修复快速启动栏无法打开软件商店

修复快速启动栏取消固定最后一个应用异常

修复快速启动栏图标重叠

修复任务栏在多工作区间共享

修复无法获取新安装应用图标

修复切换屏幕导致通知区域图标丢失

修复收纳栏按钮显示异常

修复开始菜单按钮右键图标丢失

修复用户无法自定义隐藏夜间模式

修复中 / 大尺寸下，通知区域显示问题

优化高分屏上任务栏应用适配

优化 “关于麒麟”界面字体自适应

优化快速启动栏右键菜单

控制面板

新增声音设置中耳机、麦克风显示下拉框

新增三档毛玻璃特效设置

修复字体中等宽字体与高级设置不一致

修复 WPS 缩放无效

修复双击删除用户导致控制面板崩溃

修复终端提示音设置不生效

修复用户自定义头像大于 2MB 时设置失败

修复特效模式默认状态显示错误

修复 GTK 应用切换主题不生效

修复控制面板中网络连接状态显示错误

修复快捷键关联为 desktop 文件

优化国际化翻译

麒麟软件商店

新增 Opera 浏览器

新增 Vivaldi 浏览器

新增亿图图示软件

新增亿图项目管理软件

新增 MindMaster 思维导图软件

新增 TeamViewer 远程连接控制软件

云账户

新增 4K 高分屏下图标显示完整性支持

新增同步开关显示隐藏效果

新增同步中按钮提示

新增任务栏中电源图标以及菜单的同步

新增密码强度过关的提示

修复 SVG 图片显示异常

修复登录时验证码不清晰

修复纯色壁纸改图片壁纸同步失败

修复云账户登录时用户仍可点击

修复同步动画的圆角缺陷

修复区域代码，目前仅支持国内手机

优化密码修改成功的界面

窗口管理器

修复 ukui-kwin 非激活窗口的边框无阴影

修复展开侧边栏后，点击一个窗口标题栏移动导致 ukwm 崩溃

优化 ukui-kwin 在 4k 屏上根据 dpi 获取放大因子的方法

会话管理器

新增关机界面键盘支持

修复关机界面键盘 Enter 键无法确认

修复使用 mutter 时导致会话管理器奔溃

优化高分屏显示

优化隐藏关机界面功能无效的选项

麒麟助手

修复 U 盘识别为硬盘

修复麒麟助手弹框关闭按钮不明显

优化快速扫描和清理等显示路径的格式

用户手册

新增跳转目录一级标题功能

U 盘管理工具

修复弹出操作之后程序崩溃

修复弹出可移动设备后托盘图标不消失

修复 U 盘界面显示硬盘

修复双屏模式下，窗口位置异常

电源管理

新增界面状态（正在充电、未充电和已充满），tooltips 同步显示状态

新增自定义的鼠标键盘手机图标和充电动画

修复电源设备统计界面切换时闪屏

声音管理

设置右键菜单透明毛玻璃效果

新增耳机扬声器 osd 显示功能

麒麟系统监视器

新增适应主题字体大小

修复最大化后无法还原

系统主题

修复生成缓存文件失败

修复蓝牙右键菜单风格不统一图标

修复任务栏上便签本图标太小

修复反馈、视频、链接等部分图标存在黑色块状

优化浅色主题的文本框背景

用户反馈程序

优化国际化翻译

便签本