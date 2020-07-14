传音 TECNO Pouvoir 4 适配安卓 11 开发者预览版

IT之家 7 月 14 日消息 根据传音控股的消息，传音是首批搭载 Android 11 开发者预览版的智能硬件厂商之一，TECNO Pouvoir 4 成为旗下首款适配安卓 11 Beta 1 系统的机型。

TECNO Pouvoir 4 安卓 11 Beta 1 新特性：

访问位置信息新增条件限制：

当应用申请后台位置信息访问权限时，用户授予权限只存在于 “手机设置”中的 “应用权限”设置页面，从而进一步加强用户对位置信息的控制。

单次授权：

对应用权限进行了更细颗粒度的划分，当应用申请用户位置、相机或麦克风的访问权限时，用户可以只做单次授权，只允许目标应用当次申请相关行为。

应用安装速度提升：

使用 “ADB 增量 APK 安装”的形式来加速应用安装过程。在这一形式下，应用在安装好核心部分后就可以被使用了，非核心部分可以边使用边安装。大包体应用的安装更能突显这一特性。

手机屏幕体验感升级：

更加适配水滴屏上的交互，让应用更好地利用高刷屏的优势，提升用户体验。

聊天悬浮气泡：

通讯软件的会话窗口可以最小化为一个悬浮气泡，气泡可以展开为小窗口模式的页面，更加提升了用户的交互体验。