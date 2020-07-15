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港珠澳大桥实现 5G 全覆盖，网络平均速率达到 600Mbps

2020/7/15 18:31:27来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 15 日消息 据央视新闻报道，近日港珠澳大桥 5G 通信网络全线开通，实现桥区内地部分 5G 信号全面覆盖。

据悉，目前港珠澳大桥上共设有 24 个 5G 基站。经初步测试，桥上 5G 网络平均速率达到 600Mbps，后期继续优化后将逐步实现平均速率达到 1000Mb/S 的目标。

IT之家了解到，5G 网络全覆盖将为大桥开展沉浸式观光游览、高清人脸识别、无人驾驶等应用奠定坚实的网络基础。

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关键词：5G

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