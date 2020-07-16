价格略高：Zoom 发布首款远程办公触屏设备，售价 599 美元

据外媒报道，在疫情期间因人们不得不在家中工作而获得了大量用户的 Zoom 公司宣布，他们将进军硬件市场。Zoom 宣布，他们推出了一款触屏设备，该产品旨在为远程办公的人提供帮助。该设备名为 Zoom For Home——DTEN ME，其价格为 599 美元，将于今年 8 月开售。

从本质上说，DTEN ME 其实就是一个屏幕尺寸为 27 英寸的平板电脑，设备上搭载了 3 个智能网络摄像头和 8 个带有降噪功能的麦克风，设备出厂预装了 Zoom 的应用。这个硬件设备并不是 Zoom 自己生产的，其制造商是一家位于圣何塞的企业，名叫 DTEN，这是一家专门生产视频会议设备的企业。



DTEN ME 的界面非常简单，用户可以快速启动 Zoom 应用的多种功能，例如会议、白板和联系人等。它还可以与用户的日程安排同步，并且在菜单栏里展示用户之后的安排，只需要点击一次用户就可以查看详情。如果需要共享屏幕，你也可以使用 “超声波配对”将 DTEN ME 与你的手机或笔记本进行配对。

599 美元的价格似乎有些高，毕竟任何人都可以在手机或电脑上安装 Zoom，该公司推出这款设备的用意可能是要让新入职的员工可以立刻进行远程工作，无需自己再进行软件安装和配置工作。

DTEN-ME 是首个获得 Zoom For Home 认证的设备，Zoom 表示其硬件和软件产品专门针对家庭办公室进行了优化。Zoom 称，未来他们会推出更多的设备，这些设备将来自其他合作伙伴，例如 Neat Bar 和 Poly Studio X 系列。