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印度信实工业宣布开发出 100% 本土技术的 5G 设备

2020/7/16 19:56:16来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：远洋评论：

据 Mobile World Live 报道，信实工业（Reliance Industries）董事长穆克什 · 安巴尼（Mukesh Ambani）概述了他对移动部门的大胆愿景，宣布 Jio 平台（Jio Platforms）的工程师从头开始设计和开发了一个完整的 5G 系统，做好了一旦频谱可用就能进行测试的准备，并有望在 2021 年进行现场部署。

安巴尼在该集团的年度大会上发表讲话时称，印度制造的 5G 系统将使该公司能够基于 “100% 本土技术”推出 “世界级”服务。他表示，由于信实 Jio（Reliance Jio）的网络采用了融合的全 IP 架构，因此可以轻松地从 4G 升级到 5G。

一旦 5G 设备在印度得到验证，他说表示 Jio 平台将可以很好地将该系统作为完整的管理服务出口到全球其他运营商。

该公司自研 5G 的工作细节在 3 月份首次浮出水面，有报道称该公司已经开发了自己的 4G 和 5G 设备。

安巴尼暗示信实工业的工作可能会超越基础设施，他述说到，与谷歌就开发一款价格实惠的 4G 智能手机刚刚建立的合作伙伴关系将使之更进一步 :“我们相信，我们可以设计成本仅为当前一小部分的入门级 4G 甚至 5G 智能手机。”

他解释说，提供价格实惠的智能手机将有助于克服阻碍当今功能手机用户升级的一个关键障碍。

“印度正站在 5G 时代的门口，我们应该加快 3.5 亿印度人的迁移，他们目前使用的是 2G 功能手机而非价格实惠的智能手机。”

与谷歌的合作关系，构成了这家搜索巨头投资 3370 亿卢比（45 亿美元）收购 Jio 平台 7.73% 股份的一部分。

这是非国内企业对 Jio 平台一系列投资的最新一例，安巴尼指出，这将有助于该公司为印度开发新产品。

加上谷歌的投资，战略和金融投资者在过去几个月共承诺了 1.52 万亿卢比的投资，换取了 Jio 平台 32.97% 的股份。

截至 3 月底，信实 Jio 拥有 3.88 亿移动用户，其目标是在未来三年内拥有超过 5 亿移动用户和部署逾 10 亿个智能传感器。

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关键词：5G

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