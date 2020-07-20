银河麒麟 Kydroid 3.0 安卓运行环境正式发布：原生运行微信、王者荣耀等

IT之家7月20日消息 Linux操作系统软件应用匮乏，一直是个困扰用户的主要问题。为解决国产Linux桌面操作系统应用匮乏的问题，麒麟软件与技徳系统团队将麒麟操作系统与移动App深度融合，打造了一款完全原生、高兼容性的安卓运行环境Kydroid 3.0，可实现移动端App的流畅使用。

kydriod3.0 界面

Kydroid 3.0是麒麟软件与技德系统联合推出的桌面电脑融合移动应用产品，该系统可实现移动应用在Linux桌面的直接运行。

kydriod3.0 基础版

IT之家了解到，Kydroid 3.0分为基础版和加强版。每一套运行在鲲鹏或飞腾芯片上的麒麟操作系统，都预装了Kydroid 3.0基础版，默认支持数款资讯、社交、娱乐等常见移动应用，如微信、QQ、抖音、腾讯视频、爱奇艺、同花顺、保卫萝卜、王者荣耀等。

kydriod3.0 加强版

加强版则提供了更为丰富海量的移动应用，无论是智慧党建、移动办公、收发邮件、视频会议、在线阅读、即时通讯、金融理财、购物支付、移动出行、在线视频、休闲娱乐都应有尽有。

移动应用的安装和启动

kydroid 3.0可以直接在麒麟操作系统中启动并运行。点击“开始菜单”打开“应用商店”，安装移动应用程序，安装完成之后可直接在麒麟操作系统桌面中启动，还可以通过开始菜单进行启动控制。