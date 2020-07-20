二季度美国最热门苹果 iPhone：iPhone 11/Pro 销量占 2/3

IT之家 7 月 20 日消息 苹果公司已不再公布其各个 iPhone 机型的具体销售明细，不过近日 Consumer Intelligence Research Partners 的一份新报告让我们可以大体了解一下各 iPhone 机型的销量情况。

根据该公司的数据，二季度 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 占据了美国 iPhone 销量的三分之二左右，这两款机型的销量很平均。这个数据与 2019 年第二季度截然不同，当时更便宜的 iPhone XR 占美国 iPhone 销量的 65%。

2020 年第二季度的报告还显示，2020 款 iPhone SE 销量表现很出色，虽然从 4 月底才开始销售，但该机占了本季度美国 iPhone 销量的 19%。

“每隔几年，苹果就会推出一款低价位、功能最新的新 iPhone，以吸引使用最老款 iPhone 的用户。”CIRP 合伙人兼联合创始人 Mike Levin 在谈到 2020 年第二季度销售报告时说，“iPhone SE 似乎已经触及到了这部分特定的 iPhone 长期用户。”

IT之家了解到，苹果将在 7 月 30 日公布 4 月至 6 月季度的财报。