比 40W 有线充电慢多少？华为 40W 无线快充实测

IT之家 7 月 20 日消息 在今年 4 月份的华为 P40 发布会上，华为推出了一款超级快充立式无线充电器，支持高达 40W 无线充电功率，售价 279 元。其充电速度到底有多快呢？现在外媒 Phonearena 对其进行了测试。

华为立式无线充电器使用了功率高达 65W 的电源适配器，由于这款无线充电器的功率太大，以至于它不得不用内部的风扇来主动散热，好在其并没有什么噪音，甚至在 21:00 至 07:00 期间还会切换到超静音模式，这样就不会打扰到轻度睡眠者。

为了达到最大 40W 的充电功率潜力，这款无线充电器支架需要满足几个先决条件。首先，要想输出创纪录的 40W 无线充电，该充电器本身需要使用输出功率在 50W 以上的华为 SuperCharge 适配器，以及自带的标准数据线。另外，只有华为 P40 Pro + 支持 40W 的无线充电速率，P40 Pro 和 Mate 30 系列的最大充电速率为 27W，需要华为标准的 40W 适配器和相应的数据线。

据外媒测试，只需 1 小时 22 分钟，这款无线充电器就能将 P40 Pro + 的 4200mAh 电池从 0 充电到 100%。

为了便于对比，下面是 P40 Pro+ 40W 有线和 40W 无线充电速度的对比表格：

可以看到，40W 无线充电的速度只比 40W 有线充电的速度稍慢。

IT之家了解到，无线充电效率取决于许多变量，65W 适配器的输入，到充电线圈的发射端输出只剩下了 40W，在这个过程中，有风扇冷却参与。再加上 P40 Pro + 后盖下的发射线圈和接收线圈之间的塑料和玻璃罩，40W 的输出效率就会进一步下降，这也就解释了为何 40W 有线充电和无线充电的速度略有差别。

值得一提的是，OPPO 前些天发布了 65W AirVOOC 无线闪充技术， 5 分钟电量可充到 25%，当然具体表现怎样还需进行实际测试。