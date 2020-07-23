2G/3G 开始大规模退网

“2G/3G 退网”经过近两年的预热，在今年成为全行业关注的话题。

政策层面，工信部办公厅于今年 5 月发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，首次明确引导新增物联网终端不再使用 2G/3G 网络，推动存量 2G/3G 物联网业务向 NB-IoT/4G（Cat1）/5G 网络迁移。技术标准层面，3GPP 在本月宣布关闭负责研究 2G 和 3G 无线功能 RAN6 工作组，2G/3G 生命周期进入倒计时。

国内尽管 4G 基站建设和覆盖能力独步全球，但三大运营商尤其中国移动，还有数亿的物联网连接使用 2G 网络，且物联网连接仍然在高速增长中。如何在退网同时保证物联网业务稳健发展，需要运营商和产业链有确定性的解决方案。

近日，物联网智库联合紫光展锐发布了《2G3G 减频退网白皮书》，对国内 2G/3G 退网给出了乐观的判断。白皮书指出，由于涉及到大规模用户的迁移，大规模减频退网需要做好 “持久战”的思想准备。但随着物联网模组成本下降，已为 2G/3G 退网打下了良好的基础。

2G/3G 退网，好处多多

无线通信技术是一代代向前演进的，目前已经到了 5G 时代。曾经为运营商立下汗马功劳的 2G/3G 网络，如今很大程度上已经成为运营商的负担，等待着功成身退。

首先，同时运营商 2G/3G/4G/5G，必然会大幅增加网络的运维难度，增加运营商的组网成本；其次，2G/3G 网络设备和技术已经陈旧，功耗较大，难以满足当前低碳节能网络的要求；再次，2G/3G 使用了大量黄金频谱资源，利用效率低下，这些宝贵的资源可以释放出来，用于 5G 等新型技术、新型业务开展。据悉，三大运营商已经就 900MHz、1900MHz 和 2600MHz 频段的频率调整计划达成了共识。

三大运营商 2G 频谱重耕现状

2G 和 3G 网络产生的收益与成本和资源的需求越来越不相符，退网是大势所趋。目前，全球已有超过百家运营商实现了 2G/3G 退网。

三大运营商陆续启动了 2G/3G 退网计划。中国联通早在 2018 年即公告有序推动 2G 减频退网；中国电信在 2019 年底明确表示 5G 终端不允许存在 CDMA 模式，今年 6 月 1 日起，逐步在云南关闭 3G 网络。中国移动行胜于言，其 3G 制式已经基本完成退网。

三大运营商网络规模庞大，出于各种考虑，没有给出明确的退网时间表。但三大运营商或从 2G 开始，或从 3G 开始，或 2G/3G 一起，已经走在了退网的道路上。

退网条件已成熟

运营商退网最大的挑战，就是如何实现业务的迁移和承载。一个是公众用户业务，一个是物联网业务。目前来看，这两块业务 2G/3G 扮演的角色越来越弱化，网络承接能力越来越强。

一方面，三大运营商均已全面商用 VoLTE，新的 4G 手机终端基本都支持 VoLTE，VoLTE 渗透率越来越高。以中国移动为例，截止 2019 年底，其 4G 用户达到 7.58 亿户，其中 VoLTE 客户占 4G 的比例为 68.7%，在 2017 年这一数字仅为 30.9%。VoLTE 正在快速渗透，其支撑语音的能力也得到了业界的认同。

另一方面，物联网三驾马车 --NB-IoT、Cat.4、Cat.1 均已成熟，能够从高中低速率，有效承接新增的各类物联网业务的需求。面向低速场景的 NB-IoT，三大运营商连接规模突破 1 亿，已有多个行业应用突破千万级连接；面向中低速应用场景的 Cat.1 在今年爆红，模组成本快速下降，最新集采价格只有 20 多元。NB-IoT 和 Cat.1，将能够满足 90% 的物联网连接需求。此外，Cat.4 面向高速物联网场景，是物联网连接的重要组成部分。

条件成熟让运营商吃下了定心丸。据悉，2G“包袱”最重的中国移动，已经明确由 NB-IoT、Cat1/1bis 技术承接 2G 物联网业务，决定 2020 年前停止新增 2G 物联网用户。这意味着，其 2G 将逐渐减频退网。

2016 和 2019 年蜂窝模组市场占比

如何帮助运营商退网

运营商 2G/3G 退网需要产业链的强力支撑。尤其是物联网业务，随着 5G 时代到来，通信技术对各个行业深度渗透，将迎来高速发展的春天。要低成本、高效、大规模承载物联网连接，是运营商重点考虑的问题。

作为白皮书的联合编写人，紫光展锐正是运营商发展物联网的重要支持者。其在物联网芯片领域的突破，丰富了物联网芯片的种类，并通过市场竞争大幅降低了模组价格，相比 2G/3G 已经展现出综合成本优势。

在 NB-IoT 领域，紫光展锐于 2018 年推出的春藤 8908A 和春藤 8909B，已获得有方、移远、龙尚、移柯、骐俊、中移物联、禾苗等主流模组厂商采用，广泛应用于智能表计、智能烟感、智慧路灯、智慧交通等领域。春藤 8908A 在 2019 年还通过了德国电信全球认证，在海外市场大显身手。据悉，拥有更小尺寸的新一代产品春藤 8811 也即将商用，让业界充满期待。

在 Cat.1 领域，紫光展锐 2019 年推出了业界首款 LTE Cat.1bis 物联网芯片春藤 8910DM，基于春藤 8910DM 的模组和终端产品今年实现量产，已经在全球 45 个国家和 157 家运营商实现了规模场测和认证。Cat.1bis 从寂寂无闻到今年一飞冲天成为物联网 “当红炸子鸡”，有紫光展锐的一份功劳。

2G/3G 退网并非一蹴而就，退网的进程也非一帆风顺，但在国内市场，我们可以看到，政策、运营商、产业界均为 2G/3G 退网做了充足的准备。模组、终端种类的丰富和成本的进一步下降，将有效助力运营商 2G/3G 退网，反过来运营商退网的决心，也驱使产业链再接再厉开发更具竞争力的产品。两种因素合力共振，接下来的几年，物联网行业将精彩纷呈。