微博：某些账号以 “杭州女子失踪案”为借口 “宣扬仇恨引发对立”

IT之家 7 月 26 日消息 新浪微博社区管理官方微博今天发布消息，近期 “杭州女子失踪案”引发关注，有一些账号以犯罪嫌疑人身份为借口，通过相同文案煽动引导对特定身份群体的诽谤和仇恨。经站方排查，共发现 36 个存在以上 “宣扬仇恨引发对立”行为的账号并予以关闭。初步查证，36 个账号均无被盗迹象。随后站方联系成功了其中的 17 个用户，15 个用户反馈是看到热搜话题内的微博内容直接复制粘贴的，2 个用户反馈不是自己发的。17 个用户均否认有组织和群，表示愿意发微博致歉表态。最初发布该内容的账号为 @桃之妖夭 85。相关情况微博也将向公安机关报告。配图为被关闭账号列表。

IT之家了解到，微博管理员 7 月 22 日发布 “宣扬仇恨”行为界定及开展专项整顿的公告，表示将从近日起开展为期两个月专项整顿。

微博管理员称，宣扬仇恨引发对立行为是指在微博平台上通过组织煽动引导不特定多数用户攻击他人，或者前往其他平台甚至线下侵犯他人权益和破坏社会秩序的行为。但正常行使公民权利、文艺批评、消费评价不在此列。微博站方将对宣扬仇恨引发对立行为的发起者和主要参与者根据其行为和后果的严重程度进行处罚，包括但不限于：删除内容、禁言、禁被关注、限制私信及群功能、清理粉丝、禁止使用站方提供的变现工具、关闭账号等。