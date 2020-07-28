微软承认 Win10 Bug 导致 Sandbox 沙盒 / Defender 防护崩溃

IT之家7月28日消息 微软一直在限制推送 Windows 10 版本 2004，以识别和解决去年测试期间可能被跳过的错误 Bug。现在看来，Windows 10 版本 2004、1909，甚至 1903 版本的更新都受到了新 Bug 的困扰。

微软已经承认，其最近的 Windows 10 更新可能会导致 Windows Sandbox 和 Windows Defender Application Guard（WDAG）闪退。

Windows Sandbox 是一个相对较新的安全功能，可用于在一个隔离的虚拟环境中测试可疑的应用程序、链接和其他潜在的风险项目。Windows Sandbox 与微软 Edge 浏览器一起部署，它还允许用户上网。

IT之家获悉，与虚拟机不同，Windows Sandbox 的运行方式更像是基本的 Windows 应用，你可以通过在 Windows 搜索或开始菜单中搜索该功能来创建沙盒环境。

在最近更新到 Windows 10 版本 1903、1909 或 2004 后，微软指出，部分用户的 Windows Sandbox 和 Windows Defender 防护程序 (WDAG)无法打开。

去年测试人员也曾在网上报告过这个问题，当你禁用该功能或重启系统时，该问题可以得到解决，此变通方法可以暂时缓解问题，但当你关闭并打开 Windows Sandbox 或 Windows Defender 应用防护（WDAG）时，错误可能会再次出现。

来自微软的支持文档证实，微软正在研究一个更永久的解决方案，以解决 Windows Sandbox 崩溃问题。

在另一份支持文档中，微软表示已经发现了导致桌面窗口管理器 (DWM)出问题的 BUG，而 DWM 也是负责 Windows 桌面合成功能，可以在桌面上实现视觉效果。

微软指出，发生崩溃的原因是 DirectX 视频内存管理 (Dxgmms2.sys)组件的出现问题，它将在未来的累积更新中解决。