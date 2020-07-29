马斯克：愿意向其他汽车制造商提供电池

北京时间 7 月 29 日午间消息，特斯拉（Tesla Inc.）首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）周二表示，特斯拉公司对许可软件，动力系统和电池供应持开放态度。

特斯拉此前曾通过单独的合作协议向梅赛德斯（Mercedes）和丰田汽车（Toyota Motor）提供电池。分析师和业内官员表示，与传统汽车制造商相比，这家美国电动车制造商在电池制造领域具有竞争优势。

马斯克在 Twitter 上表示：“特斯拉对许可软件、动力系统和电池持开放态度。我们只是想加速可持续能源的发展，而不是压垮竞争对手！”

目前尚不清楚它将提供哪种类型的电池。特斯拉目前与松下电器公司（Panasonic Corp.）拥有一家电池合资企业，并且还从中国的宁德时代新能源技术公司（Contemporary Amperex Technology，简称 CATL）以及韩国的 LG Chem 处采购电池。

特斯拉还计划通过 “roadrunner”项目，在位于加利福尼亚州弗里蒙特（Fremont，California）建立自己的电池制造工厂。

电池是电动汽车（EV）最昂贵，最重要的组成部分。首尔大学教授、韩国电池专家朴哲万（Park Chul-wan）表示：“（特斯拉的）这种供应可能会降低初创企业电动汽车制造商的进入门槛，对拥有自己平台的传统汽车制造商构成潜在威胁。”

他说：“特斯拉的开放战略如果成功，将增加电动汽车市场对特斯拉的依赖。”