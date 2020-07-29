国内首个！南开大学推出信息安全微专业项目：6 门课程组成

IT之家7月29日消息 南开大学表示，在学堂在线推出国内第一个信息安全微专业项目——南开大学信息安全微专业。

IT之家获悉，南开大学信息安全微专业由南开大学网络空间安全学院与学堂在线联合推出，启明星辰作为企业合作伙伴参与项目建设。该微专业由“漏洞利用与渗透测试基础”“计算机病毒分析”“网络安全技术”“信息隐藏技术”“逆向工程”“密码学”等6门线上课程组成。授课教师全部来自南开大学，他们不仅拥有最专业的知识储备，还具有丰富的教学经验。

报名该微专业并完成学习、通过最终考核的学生，将获得南开大学信息安全微专业证书和由南开大学网络空间安全学院、启明星辰、学堂在线联合认证的信息安全专业认证证书。此外，成绩优秀的学员，还将有机会获得企业的实习或参观机会、正式工作邀约机会以及来自导师的推荐信，助力职业发展生涯。

什么是微专业？

微专业与国际在线专业认证或微硕士项目类似，如密歇根大学的“Construction Engineering and Management MasterTrack Certificate”、芝加哥大学的“Machine Learning for Analytics MasterTrack Certificate”，它旨在通过为学习者提供围绕一个热门专业中的最为核心的4-6门课程，让学习者在8-12个月内完成相应培养计划，掌握该专业核心能力。项目提供来自高校或企业的顶级认证，在教学计划上不仅有优质而丰富的视频内容，而且包含实训案例、答疑、作业批改服务和在线答辩等重要组成部分。