谷歌公布 GitHub 最新开源库 androidx：开发 AOSP Jetpack 各种组件

IT之家7月29日消息 谷歌开发者宣布，正式推出 GitHub 上最新的一个开源库 (和开源组织) —— androidx！这是 Android Jetpack 各种组件库的源码和开发环境，与 AOSP 的主分支代码同步。

androidx 仓库地址：https://github.com/androidx/androidx

谷歌表示，早在 2018 年，为了提高项目的透明度和引入更多外部贡献者共同协作，将 Android Jetpack 组件库的开发环境迁移到 AOSP 项目，不断地投入资源提高 Jetpack 组件库的贡献者的体验，将正在进行的更改、新功能的讨论以及 bug 修复等都迁移到公开平台。

AOSP 项目 https://android.googlesource.com/platform/frameworks/support/

项目迁移到GitHub后能让开发者们更容易的探索、体验和贡献 Jetpack 的各个组件库，这是一个早期的处在试验阶段的工作，IT之家获悉，谷歌表示，通过 GitHub 的协作和贡献流程，目前仅接受对 Room 和 WorkManager 库的贡献，并支持在 macOS 和 Linux 开发环境通过的 Android Studio 进行开发。

贡献工作流程

上手 Jetpack 组件库的开发，与在 GitHub 中参与其他项目开发和贡献一样，先复刻 (Fork)androidx/androidx 代码仓库，然后将您的复刻仓库克隆 (clone) 到本地。

https://github.com/androidx/androidx

接下来，请参阅 GitHub CONTRIBUTING 文件，以了解更多关于如何自动配置一个合适的 Android Studio 开发环境、如何进行和验证改动内容以及如何提交一个拉取请求 (pull request) 进行审核和预提交批准。

https://github.com/androidx/androidx/blob/androidx-master-dev/CONTRIBUTING.md

再次提醒，这个项目处在早期试验阶段，因此目前在 GitHub 的协作流程仅接受对 Room 和 WorkManager 库的拉取请求，其他开发库的贡献流程建议开发者们通过标准的 AOSP 的 Jetpack 工作流程进行协作，详细可以参阅相关文档。

相关文档 https://cs.android.com/androidx/platform/frameworks/support

反馈渠道

谷歌表示，目前在 GitHub 的探索仍比较局限，鼓励开发者们将更多关于这个项目的功能请求和 bug 通过公开的 AOSP 问题跟踪器提出 : Jetpack > Infrastructure > GitHub。

https://issuetracker.google.com/issues/new?component=923725&template=1480355