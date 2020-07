IT之家7月30日消息 谷歌今日面向 iOS 平台推出了其备份 App——Google One。该 App 可帮助用户备份照片、视频、联系人和日历事件等资料。每个谷歌账户均拥有 15GB 免费的存储空间。

IT之家了解到,Google One 在两年前正式发布,但仅限于安卓用户使用。直至今日谷歌方推出 iOS 版。

Google One 用户可升级为 Google One 会员用户,每月费用 1.99 美元起。Google One 会员用户可获得额外的存储空间,并可选择与最多五名家庭成员共享存储空间。

此外,谷歌为 Google One 开发了一个新功能——存储管理器。利用存储管理器用户可以访问并清理 Google Drive、Gmail 和 Google Photos 中所使用的存储空间。