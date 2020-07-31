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微博增 “宣扬仇恨”投诉分类：含性别歧视和地域歧视

2020/7/31 14:22:11 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 31 日消息 今天 @微博管理员发布公告称，今日微博上线了 “宣扬仇恨”投诉分类，包括 10 个二级分类，包括了种族宗教歧视、地域歧视、性别歧视等等。

微博还表示，在同一个事件和话题中，不同用户持不同观点是正常现象，微博允许不同观点并存，也欢迎讨论。但有人通过组织煽动引导不特定多数用户攻击他人，宣扬仇恨引发对立，微博将整治宣扬仇恨的信息。

IT之家附公告全文：

微博作为社交平台，承载了海量用户和内容，同时也为用户兴趣分享和讨论多种话题提供了平台。在同一个事件和话题中，不同用户持不同观点是正常现象，微博允许不同观点并存，也欢迎讨论。但是因为观点不同或者存在其他矛盾，就在平台上通过组织煽动引导不特定多数用户攻击他人，宣扬仇恨引发对立，这种行为严重伤害内容生产者和普通用户，严重妨碍平台生态健康发展。

为了有效改善社区秩序，整治宣扬仇恨的信息，微博于 7 月 22 日发布了《 “宣扬仇恨”行为界定及开展专项整顿的公告》，对宣扬仇恨引发对立行为界定规则和表现进行了描述。今日上线了 “宣扬仇恨”投诉分类，此分类下包括 10 个二级分类，分别是：

  • 种族宗教歧视

  • 地域歧视

  • 性别歧视

  • 干扰企业经营

  • 干扰作品节目

  • 干扰体育赛事

  • 干扰媒体报道

  • 干扰办公秩序

  • 平台内恶意投诉

  • 平台外恶意投诉

后续会根据实际情况进行调整。

欢迎广大用户发现此类信息时积极准确投诉。站方还将不断完善社区规则，将 “宣扬仇恨”的治理纳入到长效治理当中。

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关键词：微博

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